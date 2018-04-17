Erdoğan 3 ayda 544 milyon harcadı

Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık’ta olan örtülü ödenekten yılın ilk üç ayında 544,3 milyon lira harcandı.

AKP bu yılın sadece 3 aylık döneminde örtülü ödenekten 544,3 milyon liralık harcama yaptı.

Harcama yetkisi sadece Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık'ta olan örtülü ödenekten ise sadece mart ayında harcanan para 209 milyon 775 bin lirayı buldu. Bu paranın 209 milyon 66 bin lirası gizli mal ve hizmet alımlarına, 709 bin lirası yatırım amaçlı gizli harcamalara kullanıldı. Şubat ayında örtülüden 170 milyon 604 bin lira harcanmıştı. Böylece bir önceki aya göre gizli harcamalarda yüzde 22 oranında artış meydana geldi. Gizli hizmetler için ocak ayında 163.9 milyon lira, bu yılın ilk 3 ayında ise toplam 544 milyon 280 bin lira harcama yapıldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, devletin araç, hizmet binası, uçak, gemi ve benzeri kiraladığı menkul ve gayrimenkullere ödediği kira bedelleri hızla artmaya devam ediyor. İlk 3 ayda devletin ödediği kiralama bedeli geçen yıla göre yüzde 18 oranında artarak 429 milyon liradan 507 milyon 410 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kamu kurumlarının kiraladığı lüks hizmet binaları için bina sahiplerine ödenen kira tutarı ise yüzde 34 gibi olağanüstü oranda artarak 169 milyon liradan 226.5 milyon liraya fırladı. Devlet geçen yılın sadece mart ayında kamu kurumlarının kullandığı kiralık lüks hizmet binalarına 57 milyon lira kira ödemişti. Bu yılın mart ayında ödenen kira ise 82 milyon lirayı aştı. Bu veriler, devletin sadece hizmet binası için ödediği aylık kira bedelinin yüzde 44 arttığını gösteriyor.