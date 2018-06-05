Erdoğan: 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Haziran'a kısa bir süre kala Sakarya Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

"Ekonomi diyorlar ya, Türkiye'yi her yıl en az yüde 5,7 büyüyen ülke haline getirdik. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı, şimdi sıfır. Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız, çırak bile olamadınız" diyen Erdoğan, "AB'de ortalama her vatandaş 100 euro elde ederken bizim 35 euroydu. Şimdi 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Ekonomi diyorlar. Siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manüpilasyonlarını. 24 Haziran'dan sonra çok ciddi bir manifestoyu bunlara çekeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Konuşuyorlar ekonomide şöyle oldu böyle oldu. Dinleyin dinleyin, bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile motomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye’de, geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. Buzdolabı satışı neydi? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı? 3 milyar 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara değil, eğer her eve buzdolabı giriyorsa demek ki bir refah seviyesi var. Otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var" dedi.