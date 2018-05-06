Erdoğan: 24 Haziran seçimleri milat olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "24 Haziran seçimleri bir milat olacak. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz hayata geçecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul 6. Olağan İl Kongresi’nde partisinin 24 Haziran seçim manifestosunu açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"AK Parti’nin bugüne kadar kazandığı 12 seçimin her biri hayati derecede önemliydi. Ama 24 Haziran seçimleri bir milat olacak. Seçimlerin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz hayata geçecek. Tam kuvvetler ayrılığı ile meclis hükümeti denetlemeye, yargı da bağımsız ve tarafsız şekilde adaletin tecellisine odaklanacak. Milli irade siyasetin merkezine yerleşeceği için demokrasi tüm kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Yeni sistemde yönetimde söz sahibi olmanın yegane yolu milletin iradesinden geçecek. Bu yeni sistemde istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle ekonomik büyüme ivme kazanacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milli gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak. Ekonomik kalkınma yolunda taş üstüne taş koyan herkes başımızın tacı olmaya devam edecek. Yöneticisinden memuruna, yatırımcısından esnafına ülke ekonomisine katkıda bulunan kim varsa bizi her zaman yanında bulacak."

'BİZ BU ŞAHLANIŞA TALİBİZ'

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, kuruluşunu ve direnişini tamamlamış milletin yeniden yükselişini görüyorum. 24 Haziran’da da biz bu şahlanışa talibiz. Bizim yeniden yükselişimiz bölgemizin de dünya mazlumlarının da evet sahili selamete çıkışı olacaktır. İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye bölgesinin en önemli gücünün haline geliyor. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç olacak. Önümüzdeki dönem, erdem irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak."

'AB İLE TAM ÜYELİKTEN ASLA VAZGEÇMEDİK'

"Aktif ve çok boyutlu dış politika izledik. İnsani kalkınma, terörle ve uyuşturucuyla mücadele, güvenlik ticaret gibi uluslararası işbirliği gerektiren konularla müttefiklerimizle yan yana olmaktan mutluluk duyduk. Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı görmesek de AB ile tam üyelikten asla vazgeçmedik. Batılı muhataplarımız çifte standart uyguladıklarında, terör örgütlerini desteklerinde bunu yüzlerine açıkça ifade etmekten de çekinmedik. Bununla da kalmadık, zira kendi politikalarımızı kararlılıkla uygulamak durumundaydı. Neticede siyasi engellemelere çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye’nin menfaatlerinden taviz vermedik. Bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız. Bunları birbirinin tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Biz tam bağımsız, tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz"

'FAİZLER, ENFLASYON, CARİ AÇIK DÜŞECEK'

"Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek."

'YOLSUZLUK, YASAKLAR, YOKSULLUKLA MÜCADELE...'

"AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde "3-Y" olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir."