Erdoğan: 24 Haziran kırılma noktası, sandıklara hakim olmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '24 Haziran kırılma noktasıdır, sandıklara hakim olmamız lazım' dedi.

Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'nın Anvers kentinde yapılan AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi toplantısına bağlandı.

Partililere seslenen Erdoğan, "Değerli arkadaşlar şu anda Londra'da katılacağımız bir toplantı nedeniyle bulunuyorum. Şu anda sizler toplantı halindesiniz ve uçakta sizlere hitap edebilme fırsatını buldum. Öncelikle bu toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanları olarak sizler Avrupa'dasınız. Şu anda 24 Haziran seçimlerine 41 gün kaldı. Tabii ki Avrupa'da oy kullanma vesaire çok daha farklı günlerde başlayacak fakat bütün bunlarla beraber malum bir final toplantımızı da vakit olursa 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'te büyükçe bir kapalı spor salonunda yapacağız. Sizlerle aynı zamanda bu kapalı spor salonunda bir arada olacağız" dedi.

"24 Haziran seçimleri malum bir kırılma noktasıdır ve eğer bugün Batı bundan çok çok rahatsız oluyorsa bunun, Türkiye'nin güçlenmesinden endişe ettiklerinden olduğunu bilmeniz gerekir" diyen Erdoğan, "Bütün gücümüzle gerek ana kademe, gerek kadın ve gençlik kolları olarak çok ciddi bir çalışma yapıp sandıklara çok iyi hakim olmamız lazım. Sizleri en samimi duygularla selamlıyorum ve toplantınızın bereketli geçmesini diliyorum. Sağolun varolun" ifadelerini kullandı.