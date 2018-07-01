İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2019 yılını, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz' dedi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Yılı ilan edeceğiz" dedi.

"Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette" diyen Erdoğan, "2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik" ifadelerini kullandı.