Erdoğan 20 ilin belediye başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında 20 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partsinin grup toplantısında aralarında Ankara ve İzmir’in de olduğu 20 ilin belediye başkan adayını açıkladı.

Yerel seçimlere ilişkin açıklamasından önce gündeme ilişkin değerlendirme yapmak istediğini belirten Erdoğan, "Akdeniz'de Ege ve Akdeniz'deki haklarımız meselesi eskiden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz hususlardır. Akdeniz'de hakları olmayan alanlarda hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akımı karşısında titreyenler konu rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. Türkiye olarak en ufak bir taviz veremeyecek haklarımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ AÇIKLAMASI

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin de konuşan Erdoğan, bu gerginlikten üzüntü duyduklarını söyledi. Erdoğan, "Her iki ülkeyi de yakın dostu olarak gören bir ülke olarak Karadeniz'in bir barış denizi haline gelmelerini istiyoruz, liderlere sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri çağrımızı yeniliyoruz. Rusya ve Ukrayana'yı karşı karşıya değil yan yana görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'MGK'DA ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ'

Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya gayret eden her çabanın yanında yer aldıklarını söyledi. Erdoğan, "Bölgemizdeki DEAŞ balonunun, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı patlatmıştır. İslam'ın başındaki en büyük dertlerden biri olan bu örgütü biz çökertmeye başladık. DEAŞ'a karşı olduğunu söyleyenler onlara karşı en ufak bir mücadele vermediler" diye konuştu.

Erdoğan, ABD'nin YPG'ye destek verdiğini söylerken, MGK'da önemli kararlar alacakların söyledi. Erdoğan, "Ülkemize verdikleri sözleri tutmayanlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

Bir başka oyunda sınırlarımızda oynanmaktadır. PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi Türkiye'dir. Silahlandıranların derdi terörle mücadele değildir. Tepkisiz kalmamız mümkün değil. Kandil'dekilerin başına ödül koyanlar onlardan emir alanlarla iş tutuyorlar. Allah'ın izniyle teröristleri tepeleyeceğimiz günler çok yakın. MGK toplantımızda bu meseleleri değerlendirip önemli kararlar alacağız. Oyalama taktikleriyle bizi idare edebileceklerini sananlar artık yolun sonuna geldiklerini görecekler. Müttefik olduklarını söyleyenler ilişkilerimizi geleceğe taşımak isteyenler için bu fırsattır. Teröristlerin önünden çekildikleri takdirde yanımızda olduklarını anlayacağız. Aksi takdirde kendi bekamız için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

ADAYLAR AÇIKLANIYOR

Ana muhalefet partisi CHP tek parti döneminden beri hizmet ve projeden uzak bir anlayışla ülkemiz siyasetini zehirlemiştir. Belirli kesimlerin ideolojik fanatizmlerini istismar ederek kurdukları düzeni korumak gayeleridir. Bu nedenle CHP oyunu artırmak için teslim aldığı kesimlerin gözlerini açmasını engellemek için siyaset yapmaktadır. Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir."

Ankara: Mehmet Özhaseki

İzmir: Nihat Zeybekçi

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Sakarya: Ekrem Yücel

Konya: Uğur İbrahim Altay

Trabzon: Murat Zorluoğlu

Eskişehir: Burhan Sakallı

Hatay: İbrahim Güler

Mardin: Mehmet Vecdi Kahraman

Afyon: Mehmet Zeybek

Çanakkale: Ayhan Gider

Çorum: Halil İbrahim Aşgın

Uşak: Mehmet Çakın

Sivas: Hilmi Bilgin

Yozgat: Celal Köse

Karaman: Mahmut Sami Şahin

Muş: Feyat Asya

Bingöl: Erdal Arıkan

Çankırı: Hüseyin Boz