Erdoğan: 17 vatandaşım şehit oldu, enkaz altında birkaç kişi daha var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Aydın'da yaptığı konuşmada Kartal'da çöken bina, CHP adayları ve ekonomik kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Aydın'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken bina hakkında açıklamalarda bulundu. Binanın çökmesi sonucu hayatını kaydene 17 kişiyi "şehit" olarak niteleyen Erdoğan, enkaz altında "birkaç kişi"nin daha bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan Kartal'da çöken bina ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bu bina ruhsatsız, iskanı yok. 3 kat diye başladılar, 8 kat. Yan taraf 10 kat. Hepsinin yıkılma tehlikesi var. 17 vatandaşım şehit oldu. 14 tanesi yaralı olarak çıktı. Şu anda birkaç kişi daha enkazın altında var. Eğer kentsel dönüşüm değişim olsaydı, planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi?"

Gıda fiyatlarındaki artışı "Domatese, bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar" sözleriyle hedef alan Erdoğan, satıcılara seslenerek, "Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum: Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz?" dedi.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri adaylarını hedef alan Erdoğan, "Bu parti sadece Kılıçdaroğlu ve avanesinin partisidir. Sizi taban tabana uymayan partilere oy vermeye mecbur bırakanlara dersi vermeyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz tartışamlarına değinen Erdoğan, "Bunlar da kriz duasına çıkıyorlar. Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar. Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar" dedi.