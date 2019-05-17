Erdoğan: 16 bin oy çalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde 16 bin oyun çalındığını belirterek, "İnceleme ve araştırmamız sırasında 31 Mart seçimlerinde kasıtlı ve sehven yapılmış pek çok yanlışı ortaya çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde 16 bin oyun çalındığını belirterek, "İnceleme ve araştırmamız sırasında 31 Mart seçimlerinde kasıtlı ve sehven yapılmış pek çok yanlışı ortaya çıkardık." dedi.

Erdoğan, "Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir." dedi.

Erdoğan’ın İstanbul Haliç Kültür merkezi’nde muhtarlara yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle;

Her iki şehirde (Ankara ve İzmir) seçim sonuçlarını saygıyla karşıladık. Yenilenmesi kararını itibarsızlaştımak isteyenler nasıl sadece istanbul büyükşehir yenilenir diyor. Ysk bunun da cevabını verdi aslında.

Neden sadece büyükşehr yenileniyor?

Usulsüzlük tespit edilen 123 sandık, İstanbul’un 26 ayrı ilçesine ait. Bunlar büyükşehirde yoğunluklu. Bunlar seçimin neticesini tersine çevirebiliyor. AKP olarak, bu nedenle büyükşehir oylarında gördüğümüz sorunlar üzerinden ısrarımızı devam ettirdik.

‘SAYGININ GEREĞİNİ YAPTIK, CHP'DEN MAZBATANIN ALINMASINI İSTEMEDİK'

Büyükşehir'de seçimin yenilenmesini gerektirecek delillere ulaşan YSK Büyükçekmece'de böyle bir sonuç çıkarmadı. Bu kararı eleştirebiliriz ama sonuca teslim oluruz. Nitekim öyle yaptık. Muhtarlarımız sandığın ne anlama geldiğini, sandıkta tecelli iradeye sahip çıkmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Biz CHP adayından mazbatanın alınıp AK Parti'li adaya verilmesini istemedik. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz. Saygımızı gösterdik.



‘BİZDEN BAŞKA ÇARENİZ YOK'

1946 seçimlerini hatırlayalım. Açık oy, gizli tasnif uygulamasında CHP vardı.

1960 darbesinde seçilmiş başbakanı dar ağacına götürmek bunların demokrasi anlayışına ait. Darbelere en büyük destek bugüne kadar CHP’den geldi. Terörislerle dirsek teması CHP’nin demokrasi anlayışına dahil.

FETÖ’nün taşeronluğuna soyunmak da CHP’nin demokrasi anlayışına dahil.

Bizim birlik-beraberlik içinde hareket etmekten başka çaremiz yok. Bu şehre belediyeciliği bilmeyen, bu işlerden anlamayanlar ne yapabilir? Susuzluk, çöp dağları kimin döneminde vardı

İstanbul’da hatırlayın. CHP döneminde...

İstanbulumuzu 23 Haziran’da yeniden emin ellere teslim edelim.

