Erdoğan 11 maddelik seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye 'çöp' diyerek, '3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur... Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir' ifadelerini kullandı. Erdoğan daha sonra salona geçerek partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı öncesinde Ankara Spor Salonu önünde partililere seslenen Erdoğan, "Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız. Ve bu manifestoyla birlikte bu yerel seçimlerinin çerçevesini çizmiş olacağız" dedi.

"Bizi zaten özellikle merkezi yönetimde neler yaptığımızı biliyorsunuz. Eğitimde neler yaptık? Neler yapıyoruz? Sağlıkta neler yaptık? Neler yapıyoruz?" diyen Erdoğan, "3Ç demiştik. Çöp, çukur, çamur... Niye? Çünkü CHP demek çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir. Biz geldik bunları yok ettik, tertemiz hale getirdik. Ve modern şehirler meydana getirdik. Ve İstanbul'da Binali Bey ile bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizle bu yola devam ediyoruz, edeceğiz. İnşallah İzmir'de de Nihat Zeybekci kardeşimizle İzmir'i, inşallah İzmirli kardeşlerimiz bize emanet edecekler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan bugünkü etkinlikte partisinin seçim manifestosunu açıklayacak.

ERDOĞAN'IN 11 MADDELİK MANİFESTOSU

Şehir Planları

Uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyete uygun yöntemler takip edeceğiz. İstismara açık parsel bazlı plan değişikliklerine kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Şehir planlarını ve imar uygulamalarını şeffaf bir şekilde hazırlayacağız. Zorunlu hallerde yapılması gereken plan değişiklikleriyle ilgili süreçleri de aynı şekilde halkın gözetiminde yürüteceğiz. Muhtarlık binalarında ilan edilecek plan değişikliklerini, milletimizin görüşü ve onayı alındıktan sonra daha etkin bir şekilde uygulamaya geçireceğiz.

Yapılan çalışmalar konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin fikirlerine başvuracak, kararları demokratik katılım süreçlerini işleterek, en geniş uzlaşmayla alacağız. Milletimizin hayat kalitesini artırmayan hiçbir işe vakit ve kaynak ayırmayacağız. Potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek, şehirlerimizi çekim merkezi haline getirecek projelere öncelik vereceğiz.

Altyapı ve ulaşım

Ulaşım konusu çözülmeden şehirlerimizi gerçek anlamda şehir haline getirmiş olamayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, enerji ve iletişim hatları gibi temel altyapı sorunları tamamen çözülmemiş hiçbir şehrimizi bırakmayacağız.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden, hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştireceğiz. Bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında, bina bazlı kentsel dönüşümden ziyade alan bazlı kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz.

Tek tip kentsel dönüşüm uygulamaları yerine, bölgenin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreteceğiz. Fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayarak, yepyeni bir şehircilik hamlesi başlatacağız. Millet kıraathanelerini mahalle düzeyine kadar yaygınlaştıracağız.

Benzersiz şehirler

Şehirler kendi hikayelerine göre geliştirilecek.

Akıllı şehirler

Teknolojinin tüm imkanları insanın ve şehirlerin emrine sunulacak.

Çevreye saygılı şehirler

Belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı ve cansız tüm varlıklara uyum gözetilecek.

Sosyal Belediyecilik

Çalışmalara önem verilecek, doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak.