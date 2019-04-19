Erdoğan 10'un üzerinde ismin biletini kesti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin teşkilat yönetimiyle bir araya gelerek 81 ilin seçim performansını masaya yatırdı. 10’un üzerinde il başkanı ve bazı ilçe başkanlarıyla yola devam edilmeme kararı alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sürecinde başarısız olduğu, adaylarla ters düştüğü ve parti içi çekişmelere neden olduğu belirtilen teşkilat yönetimleriyle ilgili süreci başlattı.

İzmir’de il başkanının istifasıyla başlayan süreç, dün seçimi MHP’nin kazandığı Çankırı ve Karaman’la devam etti.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre; Ankara ve İstanbul il yönetimleriyle ilgili kararın da bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtildi.

Erdoğan, önceki gün AKP Teşkilat Başkanlığı yönetimiyle bir araya gelerek seçim sürecinde teşkilatların çalışma performanslarına ilişkin raporu görüştü. AKP kaynakları, görevden almaların sadece seçimlerin kaybedildiği yerlerle ilgili sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

'ADAYLARLA İLGİLİ SIKINTILARIMIZ OLDU'

Teşkilat başkanlığının hazırladığı raporda yer alan bazı il başkanlarının görevden alınmasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşı çıktığı öğrenildi. Erdoğan seçim sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili tüm sorumluluğun ve suçun teşkilatlara atılmasının doğru olmadığını, adaylarla ilgili problemlerin de yaşandığını belirterek “Bazı yerlerde adaylarla ilgili sıkıntılarımız oldu maalesef. Yanıldıklarımız oldu” dedi.

İSTANBUL’DA KARARI ERDOĞAN VERECEK

Öte yandan, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra bazı büyük illerin yönetimleri konusundaki kararın ise bizzat Erdoğan tarafından verileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın bu İstanbul dışındaki yerler için acele etmeyeceği ve kapsamlı değerlendirmelerden sonra karar vereceği ifade ediliyor.