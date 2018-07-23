Erdoğan 100 günlük planı ve OVP'yi 18 Ağustos'ta açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 günlük eylem planını ve Orta Vadeli Ekonomik Programı (OVP) 18 Ağustos'ta AKP kongresinde açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OVP'nin Eylül'den önce açıklanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 100 günlük eylem planını ve Orta Vadeli Ekonomik Programı (OVP) 18 Ağustos'ta parti kongresinde açıklayacak.

OVP'ye ilişkin kısa süre önce bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İnşallah Eylül ayını bulmadan sadece Kalkınma’nın ya da Hazine’nin yada Merkez’in değil, tüm bankaların, reel sektörün, finans çevrelerinin, akademinin de içinde olduğu, bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir programı paylaşacağız. Burada gerçekçiden kastımız, küresel dinamiklerdeki değişikliklere, sınamalara, çok daha sağlam bir temelle yaklaşan bir program aslında" açıklamasında bulunmuştu.

Bir süredir açıklanması beklenen eylem planının AKP Kongresine bırakılması ve Erdoğan tarafından açıklanacak olması dikkat çekti.