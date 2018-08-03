Erdoğan 100 günlük eylem planını açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 projeyi içerdiği belirtilen 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçtiğimniz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

Orta Vadeli programı Ağustos sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz. 2023 için stratejik planlarımıza da başladık.

100 günlük planımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yürüttü.

Genelkurmay, Diyanet, MİT gibi kurumlar faaliyet alanlarıyla ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı tüm kurumları daha etkin yönetebilecek.

400 projenin 48'i savunma sanayisine ait, bu projeleri yakından takip ediyorum. Türkiye'nin her tür baskıya maruz kaldığı dönemde bu çalışmalar bizim için çok kıymetlidir. Lazer projelerinden, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının geliştirilmesine kadar geniş bir alanda proje yelpazemiz var. 16 yıl öncesine göre çok ileri bir noktadayız ama hala yol almamız gerekiyor. Savunma Sanayi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.