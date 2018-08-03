Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 400 projeyi içerdiği belirtilen 100 günlük eylem planını kamuoyuna açıkladı. Erdoğan konuşması sırasında iki kez 'Yastık altındaki döviz ve altınlarınızı TL'ye çevirin' dedi. Orta vadeli programın Ağustos sonuna kadar ilan edileceğini belirten Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin 'olmazsa olmazları' olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomi alanında bir savaşla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, 'Dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da düzenlenen programda, Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları açıkladı. 400 projenin 46 milyar liralık bütçe ile 100 günde hayata geçirileceğini açıklayan Erdoğan, 400 projeden 48'inin savunma sanayine ait olduğu belirtti. Orta vadeli programın Ağustos sonuna kadar ilan edileceğini belirten Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin 'olmazsa olmazları' olduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonomi alanında bir savaşla karşı karşıya olduğunu kaydeden Erdoğan, "Yastık altındaki döviz ve altınlarınızı TL'ye çevirin" dedi. Erdoğan 'Dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine resmen geçtiğimiz 24 Haziran seçim sonuçlarının milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Geçmişteki örneklerinden farklı olarak bu dönüşüm tamamen demokratik sistem içinde gerçekleşmiştir. Yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

Orta Vadeli programı Ağustos sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz. 2023 için stratejik planlarımıza da başladık.

100 günlük planımızın koordinasyonunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yürüttü.

Genelkurmay, Diyanet, MİT gibi kurumlar faaliyet alanlarıyla ilgili bakanlıklar bünyesinde çalışacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı tüm kurumları daha etkin yönetebilecek.

400 projenin 48'i savunma sanayisine ait, bu projeleri yakından takip ediyorum. Türkiye'nin her tür baskıya maruz kaldığı dönemde bu çalışmalar bizim için çok kıymetlidir. Lazer projelerinden, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının geliştirilmesine kadar geniş bir alanda proje yelpazemiz var. 16 yıl öncesine göre çok ileri bir noktadayız ama hala yol almamız gerekiyor. Savunma Sanayi projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

‘ADALET BAKANLIĞI'NDA 'FETÖ'’

Adalet Bakanlığımız gelişmiş elektronik yargı ağı, artırılmış personel sayısı, sesli ve görüntülü ifade alma sistemleri, ülkemizde adaletin tesisinde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. Yaptığımız bunca reforma rağmen FETÖ’nün yol açtığı tahribatı süratle giderme noktasında önemli mesafe kat ettik. Bakanlığa sızmış olan terör örgütü mensuplarını büyük ölçüde temizledik. Ama bitmedi, bu virüslerin temizlenmesi gerekiyor.

YARGIDA HEDEF SÜRE UYGULAMASI…

Yeni adli yılla birlikte yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz. Böylece soruşturma ve yargılamaların önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanmasının sağlanmasını amaçlıyoruz. Bir başka önemli projemiz, savcılık mahkeme ve icra müdürlükleriyle emniyet birimleri arasındaki yazışmaların kurumlarımızın kendi sistemleri arasında entegre edilmesidir. Yılda yaklaşık 6 milyon yazışma yapıldığı düşünüldüğünde yeni sistem çok önemli zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

ARABULUCUK…

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifletiyoruz. Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz.

CİNSEL İSTİSMAR

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok.

TASARRUF TEŞVİK FONU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız… Dünyanın en gelişmiş ve geniş kapsamlı sosyal güvenlik hizmetine sahip ülkeyiz. Sağlık sigortası primini gücüne göre ödüyor, ödemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Emeklilik konusunda bizdeki kadar kolaylaştırıcı uygulamalar dünyanın başka hiçbir ülkesinde yoktur. Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen tasarruf teşvik ve konut edindirme yardımını biz iade ettik. Şu rakamları özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Tasarruf teşvik fonu için 4,5 milyon kişiye 15 milyar lira, konut edindirme yardımı için 8 milyon kişiye 3,5 milyar lira geri ödeme yaptık.

İKRAMİYELER

Bunu bizden önceki iktidarlar ne yazık ki işçisinden memurundan kesmişti, almıştı. Ya devlet memuruna borçlu olur mu? işte olmuştu. Ve bunları biz çok kısa zamanda ödemelerini yaptık ve memurumuza işçimize hamdolsun devletin borcu kalmadı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, öğrenciler, işsizler, şehit yakınları, gaziler başta olmak üzere sosyal destek projeleri uyguluyoruz. Emeklilerimize ikinci ikramiyelerini inşallah kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz.

EMEKLİ MAAŞLARI VE SAĞLIK HİZMETİ

Dedim ya ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Milletimize verdiğimiz 1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama sözünü yerine getiriyoruz. Mesleki eğitim kurslarıyla vatandaşlara yapılacak en büyük kalıcı yardım olduğuna inanıyoruz. Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayısını 248.000'den 375.000'e çıkarılması. Önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleridir. Er-erbaşların ailelerinin de sağlık hizmetleri faydalandırılmasını sağlıyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin ilk uygulamayı başlatıyoruz. İstihdamın artırılması için kadınlara, gençlere ve engellilere sunulan imkanları genişletiyoruz.

KANAL İSTANBUL'UN TAŞINMAZ DEVİRLERİ VE İMAR PLANLARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız… Binalarımız gayet güzel, fiyatlar uygun. Kentsel dönüşüm projelerimiz devam ediyor. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar çerçevesinde mavi bayraklı plaj sayısını 459’a çıkardık. Ülkemiz genelinde çevre düzeni planlarının ve kıyı kenar çizgilerinin tespitine yönelik çalışmaları tamamladık.

Program çerçevesinde Kanal İstanbul projelerinin taşınmaz devirlerini tamamlayacak ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Görüldüğü gibi 22 milyon metre kare arazinin TOKİ’ye devriyle tamamlanıyor. Türkiye’nin bu projesini hayata geçirmeye kararlıyız.

Bir keresinde Selimiye’nin önünde bir Romen tankeri yandı ve 7 aya aşkın bir süre bu devam etti. İşte geçenlerde kısa bir süre önce yine Kandilli civarında orada bir yalıya bir kuru yük gemisi bindirdi. Yine bu sabah bir gemi tanker aynı şekilde arıza yaptı. Saatlerce boğaz tıkandı. Bütünüyle bizim bunun alternatifini üretmemiz gerekiyordu. Şimdi biz tabi bu projeyle bir şey hallediyoruz. Hem alternatif üretiyoruz. Bu alternatifle beraber de iki tane butik şehir kuruyoruz. Kanal İstanbul’un her iki tarafında birer butik şehir. Aynı zamanda rezerv alanlarımızı oluşturacak. Gerçekten hep söylediğimiz dikey mimarının egemen olduğu değil yatay mimarinin egemen olduğu anlayışı hakim kılacağız. İstanbul buna hasret. Bir Süveyş Kanalı olacak da niçin bir Kanal İstanbul olmasın?

İşte güzelliği görüyorsunuz, marinalara varıncaya kadar. Bütün bu düzenlemeleri yapma şansımız var. Mimarlarımız çalışmalarını son safhaya getiriyorlar. Yap işlet devret ya da kamu özel ortaklığıyla biz bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunun durdurulması diye bir şey yok. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyorum.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TAŞINMASI

Millet Bahçeleri… Beşini bu dönemde tamamlıyoruz. Altısının inşasına, 22’sinin de projesine başlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nı 29 Ekim’de, havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı’nı oraya taşıyoruz. Ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı’ndaki çalışmalarımızı inşallah başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak.

Açılışını yapacağımız Millet Bahçelerinden ikisi, İstanbul Kayaşehir’de biri Baruthane’de biri Esenler’de biri de Konya Meram’da bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi sahasını da millet bahçesi yapacağız.

EMLAK BANKASI TEKRAR FAALİYETE GEÇECEK

100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut temelini atacağız. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası'nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz.

Dış politika vizyonumuza uygun şekilde dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163’ten 240’a çıkardık. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızda hizmet bantını genişlettik.

MUSUL VE BASRA KONSOLOSLUKLARI AÇILACAK

FETÖ’nün finans kaynaklarının kesilmesi çalışmalarımız sürüyor. Musul ve Basra konsolosluklarımız 100 gün içinde yeniden faaliyete geçiriyoruz.

Filistinli kardeşlerimize her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Filistin, yalnız değilsin.

AKKUYU, SİNOP, TANAP

Şimdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum… Enerji ihtiyacımızın karşılanması konusunda çok önemli başarılara imza attık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu’nun inşası sürüyor. Bildiğiniz gibi Ruslarla beraber yapıyoruz. İlk ünitesini 2023’te hizmete alıyoruz. Sinop ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten, TANAP, Türk Akımı ve doğu Akdeniz boru hattı gibi tarihi nitelikteki projeleri hayata geçiriyoruz.

Şırnak ve Artvin’e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Hedefimiz yıl sonuna kadar Hakkari’yi de ilave etmek. Akdeniz’de bir derin deniz bir sığ sondajı başlatıyoruz. Birileri bir araya gelmişler, konuşmuşlar falan. Türkiye ne yapıyor gibi… Türkiye bildiğini yapıyor. Bunu yapacağız. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz.

SPOR

Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimini, üçünün yıkımını, 5’inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu taramadan geçiriyoruz.

'EKONOMİK SAVAŞTAN GALİP ÇIKACAĞIZ'

Hazine ve Maliye Bakanlığımızla kamunun mali kaynaklarını tek elde topladık. Politikalar sayesinde kişi başı milli gelirimizi 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 36 bin dolardan Temmuz ayı itibariyle 163 milyar dolara çıkardık. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60’tan yüzde 8,4’e düşürdük. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz. Bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız. Bu tuzakları bize çok kurdular, hepsini de aştık, bunu da aşacağız.

'YASTIK ALTINDAN DÖVİZLERİNİZİ ÇIKARIN'

100 günlük icraat programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit verimliliğini planlıyoruz. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesaptan yöneterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Milletime diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerini çıkartın. Dolarlarınızı avrolarınızı çıkartın, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

ÇİN'DEN DIŞ BORÇLANMA

Kredi derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan raporlar sebebiyle dış borçlanmada şimdi biz Çin piyasasına yöneliyoruz. Ne kadar çeşitlendirmeye gidersek risklerimizi dağıtmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin yuanı üzerinden tahvil ihracı yapıyoruz.

Katılım bankalarının kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz sistemle kaynak kullandırmasını temin ederek bu sektörün büyümesini sağlıyoruz.

İnteraktif vergi dairesinde verilen hizmet adedini 35’ten 45’e çıkartıyoruz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Türkiye tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar tehdit altında bulunduğu dönemde hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığımıza daha büyük hedefler düşüyor. Emniyet teşkilatımız bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı. Doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerimiz de devam ediyor ve tamamlıyoruz.

JANDARMA TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI KOMUTANLIĞI

Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Mobil plaka tanıma sistemini yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. Elektronik belediye projesiyle belediyelerin yazılımlarının ortak platformda bulunma çalışmalarında yüzde 15 ilerleme sağlıyoruz. Uyuşturucuyla daha etkin mücadele için 31 ilde daha narko timler kuruyoruz. 112 merkezlerinin sayısını 32’den 42’ye çıkartıyoruz. Geçici barınma merkezlerinden beş tanesi daha iyi koşullarda merkezlere naklediyoruz. Elazığ ve Van’a ilave olarak Gaziantep’te de Jandarma Taktik İnsansız Hava Aracı Komutanlığı kuruyoruz. FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz.

Jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru 7 bin bekçi, jandarmaya 500 subay, 10 bin 175 uzman erbaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 44 subay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz.

TURİZMDE YENİ PAZARLAR

Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin’in turizm pazarındaki yerinin artırılması için eylem planı hazırlıyoruz. Daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbul AKM’nin ihalesini sonuçlandırarak gereken adımları attık. Ve aynı şekilde Gaziosmanpaşa’da Meşhur Rami Kışlasını kütüphaneye dönüştürmek üzere adımlarımızı attık, birinci etabındaki fiziki gerçekleşmeyi yüzde 45’e çıkartıyoruz. Şimdi de Kuleli Askeri lisesi geliyor. Müzeye dönüştürmek için projeleri tamamlıyoruz.

GÖBEKLİTEPE

İstanbul müze fakiri. Onun için bu adımları atıyoruz, sürprizlerimiz var size. Bunları şimdi açıklamayacağız. İkinci üç ay, üçüncü üç ay var. Bu arada projelerimizi bitirmiş olacağız. İstanbul’da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz. Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Resmi açılışını yapacağım. Bosna’daki Dirina Köprüsünün restorasyonunu bitiriyoruz.

EĞİTİM

Tüm okullarımızda tam gün eğitim öğretim gören öğrenci sayısını yüzde 68’den yüzde 71’e yükseltiyoruz. Ülke genelinde 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz.

'HER OKULDA BİR POLİS MEMURU'

700 okul kent güvenlik sistemine entegre edilecek. Her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz.

SAVUNMA

Bedelli kanununu imzaladım. Kanunun uygulanmasıyla ilgili süreç yürütülüyor. Yüksek öğretime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-devlet üzerinden yapılabilmesini temin ediyoruz. Gazilerimize hizmet verecek gazi uyum evinin ihalesini yapıyoruz. HÜRKUŞ’u hava kuvvetlerimizin envanterine alıyoruz. Milli insansız uçak ANKA’dan 4 adet, SİHA’lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz.

SAĞLIK

Sağlık market uygulamasıyla bu alandaki sarf malzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz. Aile hekimliğinin başvuru oranını güçlendiriyoruz. Manisa ve Ankara Bilkent şehir hastanelerimizde bu yıl içinde faaliyete geçiyor.

UZAY AJANSI

Sanayi Bakanlığımız… Yüksek teknoloji ürünler noktasında destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz. KOBİ’lere verdiğimiz desteği artırıyoruz. Stratejik ürünler başta olmak üzere her alanda KOBİ’lerimizin yanında olacağız. Türkiye Uzay Ajansı’nı kuruyoruz. TSK’nın ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri gibi savunma sanayii projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Uzay teknolojileri optik sistemler araştırma merkezini açıyoruz.

'MİLLİ, GÜVENLİ' MESAJLAŞMA UYGULAMA TESTLERİ

Milli, güvenli veri depolama sistemini üniversitelerin ortak kullanımına sunuyoruz. Milli, güvenli mesajlaşma uygulama testlerini kritik kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz. En büyük tematik parkımız olan bilişim vadisinin de ikinci etabını tamamlıyoruz. 81 ilimizde dene yap atölyemizin kuruluşunu imzalıyoruz. Kara araçları test merkezlerinin fizibilite çalışmalarını bitiriyoruz. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdiğimiz yüzde 15’lik fiyat avantajının tüm kurumlarımız tarafından en etkin şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışmaları tamamlıyoruz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığımız… Bazıları diyor ya 'çiftçi aç'… Ben resmi rakam veriyorum. 108 milyar lira çiftçilerimize destek veriyoruz. Tarımsal milli gelirimizi 189 milyar liraya çıkartarak bu alanda rekor kırdık. Barajlarımızın sayısını 801’e çıkardık, 276’ydı. Sulama tesislerimizin sayısını 3 bine yükselterek 17,4 milyon hektar alanı sulamaya açtık.

Kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 lira destek sağlıyoruz. Üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. 100 milyon hektar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan tünellerinin ihalesini tamamlıyoruz. Kral Kızı Dicle, Mardin Ceylanpınar ovaları, Suruç gibi önemli sulama projelerinde biten kısımları hizmete sunuyoruz. Sivas Divriği ve Alanya içme suyu projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz.

SUDAN'DA TARIM ARAZİSİ

Önemli bir yere geliyorum. Ergene Nehri’nin suyunu temizlemek için proje kapsamında Marmara Derin Deşarj sistemini tamamlıyoruz. Sudan’da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazimizi yatırımlarımıza açmak için kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz.

ÜÇ KATLI İSTANBUL TÜNELİ İHALESİ

İstanbul’a bir başka sözümüz var. Üç katlı büyük İstanbul tünelinin inşası için ihaleye çıkıyoruz.

Şimdi heyecanlandım. Açılışta veririz diyordu arkadaşlar ama Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının terminal binaları bitiyor. Şimdi artık Muş Havalimanı demeyelim dedim arkadaşlara. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik.

'EKONOMİYLE İLGİLİ SÖYLENENLERE BAKMAYIN, YASTIK ALTINDAKİLERİ ÇIKARIN'

İcraatlar özetle bu şekildedir. İlk kez sizlerle bunu paylaştım. Sizlere dağıttığımız kitapçıkta yer alan 400 proje ve benim arkadaşlarımla birlikte burada ifade ettiğim sınırlı sayıdaki başlık binlerce proje içinden süzülmüş olanlardır.

Ekonomiyle ilgili söylenenlere, bu kendilerine göre karalama programlarıyla sağa sola koşanlara bakmayın. Biz bu işlerin hepsini evellallah aştık, aşıyoruz ve aşacağız.

Yastıklarınızın altındaki dövizleri çıkarın, altınlarınızı çıkarın. Ve böylece bu şekilde yerli ve milli duruşunuzu güçlendirin. İnsanlarımız ticaretten siyasete her alanda planını programını geleceğin Türkiyesi üzerine yapıyor.