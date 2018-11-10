Erdoğan 10 Kasım konuşmasında isim vermeden İnönü'yü hedef aldı

Erdoğan bugün 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, Türkçe ezan için ‘tek parti döneminin zulümlerinden biri’ dedi. İsim vermeden İsmet İnönü'yü hedef alan konuşmasında Erdoğan ‘Gazi'nin ölümüne yakın dönemlerde başlayıp, 1950'lere kadar süren tek partili yönetiminin acı hatıralarını her birimiz babalarımızdan dedelerimizden dinledik. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı’ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 10 Kasım Atatürk’ü Anma programında yaptığı konuşmada, Türkçe ezanı ve tek parti dönemini hedef aldı.

Erdoğan “Özellikle Gazi'nin ölümüne yakın dönemlerde başlayıp, 1950'lere kadar süren tek partili yönetiminin acı hatıralarını her birimiz babalarımızdan dedelerimizden dinledik. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. Bizi o yılların zulümlerine bizzat yaşayanların ağzından şahit olduk” diye konuştu.

Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı'na girmediğini ancak yol açtığı sefaleti yaşadığını söyleyen Erdoğan, çok partili döneme geçişin "iradi değil mecburi" olduğunu belirterek “2. Dünya Savaşı bitip de dünyada yeni bir demokrasi ve ekonomi düzeni kurulduğunda, Türkiye'nin belli adımlar atması zorunlu hale gelmiştir. Bu değişim iradi değil mecburidir. Tek parti ekibi elinden gelse Türkiye'yi Alman Nazizmi, İtalyan faşizmi ve Sovyet komünizmden birine sürükleyecek zihindedir” ifadelerini kullandı.

'TÜRKÇE EZAN HUSUMETİN BİR İŞARETİ'

Türkçe ezandan “tek parti döneminin zulümlerinden biri” olarak bahseden Erdoğan “Türkçe ezanın bugün kamuoyu önünde savunulması o döneme özlemdir, husumetin bir işaretidir. Ezanın Arapça olması evrensel olduğunun ifadesidir. Nereye gidersen git, Allah-u Ekber dendiği zaman ezan okunduğunu anlarsın. Bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmaktır” diye konuştu.

Fırat’ın doğusuna operasyon açıklamalarını yineleyen Erdoğan “İnşallah çok yakında buradaki kardeşlerimizi de kurtaracağız” dedi.

Erdoğan “Muassır medeniyetler seviyesine çıkmak lafla olmaz, İstanbul Havalimanı gibi eserler yapmakla olur” diye konuştu.

