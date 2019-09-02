Erdek’te zeytinlikler yanıyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde makilik alanda çıkan yangın zeytinlik bahçelerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Erdek İtfaiyesi'nin yanısıra Bandırma'dan da destek ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde Oduncuyolu mevkiindeki makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle zeytinlik bahçelerine sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Erdek İtfaiyesi 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelle müdahale ediyor.

Yangının Erdek Belediyesi’ne ait hayvan barınağına doğru ilerlediği belirtiliyor.

Belediyenin yaptığı anonsla su tankeri olan yurttaşlardan yangına müdahaleye destek vermelerini istediği öğrenildi.

Bandırma İtfaiyesi’ne ait araçların da yangına müdahaleye destek için Erdek’e sevk edilmekte olduğu belirtiliyor.