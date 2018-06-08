Erdal İnönü'nün eşinden Erdoğan'a sert yanıt

Eski Başbakan Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Erdoğan'ın Erdal İnönü'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
"Recep Tayyip Erdoğan rahmetli eşim Erdal İnönü'yü 24 Haziran korkusu ile kendi siyasetine alet etmesin" diyen Sevinç İnönü, "Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran gecesi katıldığı televizyon programında FETÖ'yü kast ederek rahmetli eşim Erdal İnönü için ‘İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım.’ şeklinde hiçbir doğruluğu olmayan beyanda bulunmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli eşim İnönü'yü kendi siyasetine alet ederek doğru olmayan beyanda bulunması sadece 24 Haziran korkusu ile açıklanabilir. Hayatta olmayan bir kişiyi suçlayıp bir de üstüne 'Gelsinler konuşalım' demenin başka ne anlamı olabilir?” ifadelerini kullandı.
İnönü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Laik demokratik cumhuriyete yürekten inanmış bir bilim adamı ve siyasetçi olan eşim Erdal İnönü, yaşamını bu değerleri savunarak geçirmiş, 12 Eylül darbecilerinin engelleri ile mücadele etmiştir.
Eşim hiçbir zaman laik demokratik cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri düşmanları ile bırakın 'yakın arkadaş'lığı, hiçbir şekilde ilişki içinde olmamış, bunların okullarını ziyaret etmemiş davetlerine katılmamıştır. Bu iddiayı şiddetle reddediyorum.
İddia sahibi hakkında yasal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.