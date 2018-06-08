Erdal İnönü'nün eşinden Erdoğan'a sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Erdal İnönü ve Ecevit'in Cemaat'e en yakın isimler olduğu' şeklindeki açıklamasına yanıt geldi.

Eski Başbakan Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, Erdoğan'ın Erdal İnönü'ye ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"Recep Tayyip Erdoğan rahmetli eşim Erdal İnönü'yü 24 Haziran korkusu ile kendi siyasetine alet etmesin" diyen Sevinç İnönü, "Recep Tayyip Erdoğan 7 Haziran gecesi katıldığı televizyon programında FETÖ'yü kast ederek rahmetli eşim Erdal İnönü için ‘İnönü bunların en yakın arkadaşıydı. Erdal İnönü'nün bunların okullarını ziyaret ettiğini iyi bilirim. Onların davetlerine katıldıklarını iyi bilirim. Gelsinler konuşalım.’ şeklinde hiçbir doğruluğu olmayan beyanda bulunmuştur. Recep Tayyip Erdoğan'ın rahmetli eşim İnönü'yü kendi siyasetine alet ederek doğru olmayan beyanda bulunması sadece 24 Haziran korkusu ile açıklanabilir. Hayatta olmayan bir kişiyi suçlayıp bir de üstüne 'Gelsinler konuşalım' demenin başka ne anlamı olabilir?” ifadelerini kullandı.

İnönü, sözlerini şöyle sürdürdü: