Erdal Güney’e ‘babacığım’ ifadesinin yer aldığı şarkı nedeniyle hapis cezası

Sanatçı Erdal Güney, ‘babacığım’ ifadesi yer alan şarkısı nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla ilginç ceza kararları gelmeye devam ediyor.

Sanatçı Erdal Güney, "babacığım" ifadesinin yer alan şarkısı nedeniyle Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Yine aynı şarkı sebebiyle Güney’e açılan Bilal Erdoğan’a yönelik hakaret davasında suçu alenen işlediği gerekçesiyle 112 tam gün para cezası verildi.

BirGün’e konuşan Güney’in avukatı Erdal Fatih Çanakçı, ‘’Eser, ifade ve sanat özgürlüğü kapsamında yargılandı. Savunmamızda ifade ve sanat özgürlüğünün hem uluslararası hukuk hem yerel hukuk bağlamında koruma altında olduğunu ifade ettik. Siyasetçilerin, hükümetin ve kamu görevlilerin eleştirileri hoşgörü ile karşılaması gerekir. Bunlar ifade ve sanat özgürlüğü kapsamındadır. Buna rağmen mahkeme kamu görevlisine hakaretten ceza verdi. Bu sanat ve ifade özgürlüğünü güvence altına alma yükümlülüğüne yönelik bir ihlaldir. İtiraz edeceğiz, Anayasa Mahkemesi’ne ve duruma göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar taşıyacağız’’ açıklamasında bulundu.