Erdal Eren mezarı başında anıldı

12 Eylül darbesinde yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren, Ankara'da mezarı başında anıldı.

12 Eylül darbecileri tarafından yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, ölümünün 38. yıldönümünde Ankara’da mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda bir araya gelenler, "Faşizme Ölüm, Halka Hürriyet” sloganı atarak, Erdal Eren'in posterleri eşliğinde kabrine kadar yürüdü. Eren'in mezarı başında yaşamını yitiren devrimciler için saygı duruşunda bulunuldu.

Eren'in mezarı başında konuşan Emek Gençliği'nden Balaban Boran, Erdal Eren’in mirasını devraldıklarını belirterek “Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için, eşit ve özgür bir gelecek için, sınıfsız sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ise “O gün Erdal'ları idam eden zihniyet bugün aynı şekilde gençliği geleceksizleştirmeye mahkum etmek istiyor. Gençlik kitleleri, işçi sınıfı üzerine aynı baskı politikasını devam ettirmek istiyor” dedi.

Devrimci 78’liler Federasyonu Başkanı Hüseyin Esentürk ise, 12 Eylül’ün AKP eliyle devam ettiğini söyledi. Erdal Eren’in yaşam için çok kısa ancak devrim için çok uzun bir soluk olduğunu dile getiren Esentürk, “Darbecilerle hesaplaşamamış bir toplum olan bizlere Erdal Eren sesleniyor, ‘mücadeleyi asla bırakmayın’ diye sesleniyor. Biz de diyoruz ki ey darbeciler, hırsızlar, katiller, devrimcilerin kapatmadığı hiçbir hesap kapanmış sayılmaz. Siz halkın vicdanında asla aklanmayacaksınız. İçinde yaşadığımız bu kriz dönemi yeni bir baharın müjdecisidir” diye konuştu.