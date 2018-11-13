Erdal Beşikçioğlu'na şaşırtmayan destek

Sabah gazetesine verdiği röportajdaki 'Hepimiz aynı gemideyiz' sözleri nedeniyle tepki çeken oyuncu Erdal Beşikçioğlu'na destek Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan geldi.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesine röportaj veren isimler arasına katılan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, hem verdiği röportaj hem de "aynı gemideyiz" sözleri nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Krizin faturası halka kesilirken patronların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diline doladığı "aynı gemideyiz" sözlerini tekrarlaması, sosyal medyada tepki çekmişti.

Konuya ilişkin bugün bir köşe yazısı kaleme alan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Açılın! Erdal Beşikçioğlu’nu savunacağım" dedi.

Doğan Medya'nın satışı öncesi AKP'nin grupta güvendiği isimlerden biri olarak anılan ve AKP'ye birçok başlıkta verdiği destekle bilinen Hakan, "Vuruyorlar da vuruyorlar Erdal Beşikçioğlu’na... Neymiş? Sabah gazetesine mülakat vermiş! Kendisine mikrofon uzatılmış, adam da ne düşünüyorsa söylemiş. Ne var bunda? Nedir bu yobazlık? Neymiş? 'Aynı gemideyiz' demiş, 'Dolara geçmedim' demiş. Yahu dolara geçmemek suç mu? Gemi battığında hepimiz batmayacak mıyız? Gemi dendiğinde, lira dendiğinde AK Partili mi olunuyor? Kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.