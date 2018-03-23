Erbil'e uçuş yasağı kalktı

Başbakan Binali Yıldırım, Erbil'e uygulanan uçuş yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın "FETÖ borsası var" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Yıldırım şunları söyledi:

"Konuyla ilgili genel başkan yardımcımız Hayati Yazıcı konuyla ilgili açıklamaları yaptı ve arkadaşımızla da görüştü. Ülkemiz FETÖ ile amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadeleden şüphe uyandıracak her türlü girişim kabul edilemez. Partimizin mensubu bu arkadaşımızın kayda değer kuşkuları, bulguları varsa bunu kamuoyu ile paylaşması değil, yargıya veya partimize intikal ettirmesi daha doğru yol olur.

Kuzey Irak referandumu sonrası hava sahasını kapatmıştık. Erbil hava sahasını açtı, biz de bugün itibariyle açıyoruz. Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak."