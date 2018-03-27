Erbil'e 6 ay sonra ilk uçuş gerçekleşti

Türkiye'ni Erbil'e yeniden uçuşları başlatma kararının ardından THY 6 ay aradan sonra ilk kez Erbil'e uçtu.

Geçtiğimiz hafta ''Hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek" sözleriyle Başbakan Ninali Yıldırım Erbil'e yönelik uçuş yasağının kaldırıldığını açıklamıştı.

Yıldırım'ın sözlerinin ardından THY'ye ait bir uçak 6 ay sonra İstanbul'dan ilk direkt uçuşu gerçekleştirdi.

Yasak sırasında Iraklı yolcular, İstanbul'dan Mardin veya Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur Gümrük Kapısı'nı kullanarak ülkelerine giriş yapabiliyordu.