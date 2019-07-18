Erbil’de öldürülen diplomatın adı açıklandı, saldırıda ölenlerin sayısı 3’e çıktı

Erbil saldırısında ölen Türk diplomatın Osman Köse olduğu açıklandı. Köse'nin cenazesinin Ankara'ya getirileceği ve yarın tören düzenleneceği bildirildi. Saldırıda yaralanan bir kişi de hastanede yaşamını yitirdi.

Irak’ın Erbil kentinde bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Türk diplomatın konsolosluk çalışanı Osman Köse olduğu açıklandı.

Saldırıda ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Osman Köse ile birlikte hedef alınan bir Irak vatandaşının öldüğü, diğerinin yaralandığı açıklanmıştı. Olay yerinde saldırıya uğrayan Irak vatandaşlarından hayatını kaybeden kişinin Neriman Osman olduğu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişinin de Beşdar Ramazan olduğu belirtildi. Beşdar Ramazan’ın hastanede yaşamını yitirmesinin ardından saldırıda ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse’nin cenazesi Ankara’ya getirilecek. Köse’nin Mersin’in Toroslar ilçesi Ayvagediği Yaylası’nda bulunan anne-babası ise cenazeyi almaları için askeri yetkililer tarafından Ankara’ya götürüldü. Köse için Ankara’da tören düzenleneceği belirtildi. Evli olan Osman Köse’nin bir çocuk babası olduğu ve eşinin Ankara’da oturduğu öğrenildi.

