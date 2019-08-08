'Erbil saldırısının planlayıcıları öldürüldü' iddiası

Anadolu Ajansı, diplomat Osman Köse ile 2 IKBY vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen iki kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Anadolu Ajansı, Erbil saldırısının planlayıcılarının öldürüldüğü iddiasını duyurdu.

Haberde “Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nin Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla öldürüldü. Operasyon Kurhan ve Akgün’ün aracı hareket halindeyken yapıldı” denildi.

17 Temmuz’da Erbil’de bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli diplomat Osman Köse ile iki IKBY vatandaşı hayatını kaybetmişti.

IKBY Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz’da yapılan yazılı açıklamada, Erbil’deki saldırıya ilişkin şüpheli olduğu iddiasıyla kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ ve Muhammed Beşiksiz’in güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edilmişti.