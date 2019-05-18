Erbaş: 4-6 yaş Kuran kursuna giden çocuk sayısı 150 binin üzerinde

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş pedagojik açıdan sakıncalarıyla gündeme gelen 4-6 yaş Kuran Kursu projesiyle övündü. Erbaş ‘Elhamdülillah, 6 sene önce Diyanet İşleri Başkanlığımızda tohumlarını attığımız 4 ile 6 yaş arası Kur'an kursuna devam eden çocuklarımızın sayısı 150 bini aştı’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da Selçuklu İlçe Müftülüğü’nün açılış töreninde yaptığı konuşmada pedagojik açıdan sakıncalarıyla gündeme gelen "4-6 yaş arası Kuran kursları"yla övünerek, kurslara devam eden giden çocuk sayısının 150 bini geçtiğini söyledi.

Erbaş ”Elhamdülillah, 6 sene önce Diyanet İşleri Başkanlığımızda tohumlarını attığımız 4 ile 6 yaş arası Kuran kursuna devam eden çocuklarımızın sayısı 150 bini aştı. İnşallah anne ve babaya hürmet eden, dürüst olan ve yalan söylemenin ne kadar kötü olduğunu bilen bir nesil yetişmeye başladı. Bunlar 4, 5 ve 6 yaşındaki çocuklardır. Ağaç yaşken eğilir" ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bin 2 müftülüğün olduğunu söyleyen Erbaş “90 bin camimizin müftülükler vasıtasıyla toplumumuza hizmet etmesini sağlıyoruz” dedi.

'AİLE BOZULURSA TOPLUM BOZULUR'

40 bin kadar Kuran kursu "öğreticisi" olduğunu kaydeden Erbaş, müftülükler kanalıyla 81 il ve 400 büyük ilçede aile, danışmanlık ve rehberlik bürolarının “ailelere hizmet ettiğini” belirterek "Çünkü aile, milletimizin ve toplumumuzun en önemli kurumudur. Aile müessesi ayakta olursa toplum ayakta olur. Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur çünkü toplum gökten inmiyor, fertlerden oluşuyor. İdeal bir toplumu oluşturmak için de ideal fertler yetiştirmek lazım. Hep birlikte el ele vererek ideal topluma ulaşmak zorundayız" diye konuştu.