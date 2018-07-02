Enis Berberoğlu için tahliye talebi

24 Haziran’da yeniden İstanbul Milletvekili seçilen Berberoğlu, bugün mazbatasını aldı ve anayasa gereği yeniden dokunulmazlık hakkını kazandı.
Gerçekgündem'in haberine göre, CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Berberoğlu için tahliye talebinde bulundu.
Yarkadaş, "Arkadaşımız Enis Berberoğlu, bugün 27. Dönem Milletvekilliği mazbatasını aldı. Anayasa gereği, yeniden dokunulmazlık hakkını kazandı. Bu yüzden, Yargıtay'ın süren dava hakkında "durma" ve "tahliye" kararı vermesi gerekmektedir. Berberoğlu derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.