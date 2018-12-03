Engelliler sadaka değil, eşit yurttaşlık haklarını istiyor

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Engelliler Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada 'Bizler, himaye, himmet, sadaka değil, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz' denildi.

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği Engelli Hakları Bildirisi'nin üzerinden 43, 2009’dan beri Türkiye için de bağlayıcı olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin üzerinden 12 yıl geçti. Buna rağmen engellilerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara sahip olma, bağımsız ve kendi kendine yeterli birey olma, erişilebilir bir ülkede ve kentte yaşama, ayrımcılığa tabi olmama ve tüm karar alma süreçlerine etkin bir biçimde katılma talepleri karşılık bulmuş değil.

Engelliler Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada eğitimde, istihdamda, siyasette ve tüm toplumsal yaşam alanlarında engellilerle engelli olmayanlar arasındaki büyük eşitsizliğin devam ettiğine dikkat çekildi. Kamu binalarının, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesi 1997 yılından itibaren mevzuata girmiş olmasına rağmen 21 yıldan beri ancak bir arpa boyu yol alındığı kaydedilen açıklamada "Engellilere karşı önyargılar, ayrımcı tutum ve davranışlar bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Engelliler ısrarla karar alma süreçlerinin dışında tutuluyor" denildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin taleplerini açıklayan konfederasyon engellilerin bakım aylığı almaları için yapılan hesaplamalarda "aile geliri" yerine "engellinin bireysel geliri"nin esas alınmasını istedi. Kamuda 2019 yılında en az 5 bin engellinin istihdam edilmesi talebinde bulunan konfederasyon engelliler arasında işsizlik oranı çok yüksekken yüzlerce engellinin de KHK'lerle kamudan ihraç edildiğine işaret etti. KHK ile ihraç edilen ve hakkında hiçbir soruşturma yapılmayan veya aklanan engellilerin görevlerine iade edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca yürürlükteki Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'nin vücut fonksiyon kaybı değerlendirmesini bilimsel olmayan ölçütlere dayandırdığına, bu nedenle pek çok engellinin yüzde 40 sınırının altında kaldığı için engellilerin yararlandığı haklardan yararlanamadığına dikkat çekildi.

Engelliler Konfederasyonu'nun yanısıra Türkiye Körler Federasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi'nin de imzası bulunan açıklamada talepler şöyle sıralandı:

ENGELLİLER NE İSTİYOR?