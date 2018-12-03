Engelliler sadaka değil, eşit yurttaşlık haklarını istiyor

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Engelliler Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada 'Bizler, himaye, himmet, sadaka değil, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz' denildi.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü... Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği Engelli Hakları Bildirisi'nin üzerinden 43, 2009’dan beri Türkiye için de bağlayıcı olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin üzerinden 12 yıl geçti. Buna rağmen engellilerin herkesle eşit fırsatlara, haklara ve olanaklara sahip olma, bağımsız ve kendi kendine yeterli birey olma, erişilebilir bir ülkede ve kentte yaşama, ayrımcılığa tabi olmama ve tüm karar alma süreçlerine etkin bir biçimde katılma talepleri karşılık bulmuş değil.
Engelliler Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada eğitimde, istihdamda, siyasette ve tüm toplumsal yaşam alanlarında engellilerle engelli olmayanlar arasındaki büyük eşitsizliğin devam ettiğine dikkat çekildi. Kamu binalarının, açık alanların ve toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesi 1997 yılından itibaren mevzuata girmiş olmasına rağmen 21 yıldan beri ancak bir arpa boyu yol alındığı kaydedilen açıklamada "Engellilere karşı önyargılar, ayrımcı tutum ve davranışlar bütün acımasızlığıyla devam ediyor. Engelliler ısrarla karar alma süreçlerinin dışında tutuluyor" denildi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilerin taleplerini açıklayan konfederasyon engellilerin bakım aylığı almaları için yapılan hesaplamalarda "aile geliri" yerine "engellinin bireysel geliri"nin esas alınmasını istedi. Kamuda 2019 yılında en az 5 bin engellinin istihdam edilmesi talebinde bulunan konfederasyon engelliler arasında işsizlik oranı çok yüksekken yüzlerce engellinin de KHK'lerle kamudan ihraç edildiğine işaret etti. KHK ile ihraç edilen ve hakkında hiçbir soruşturma yapılmayan veya aklanan engellilerin görevlerine iade edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca yürürlükteki Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği'nin vücut fonksiyon kaybı değerlendirmesini bilimsel olmayan ölçütlere dayandırdığına, bu nedenle pek çok engellinin yüzde 40 sınırının altında kaldığı için engellilerin yararlandığı haklardan yararlanamadığına dikkat çekildi.
Engelliler Konfederasyonu'nun yanısıra Türkiye Körler Federasyonu, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Altınokta Körler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi'nin de imzası bulunan açıklamada talepler şöyle sıralandı:
ENGELLİLER NE İSTİYOR?
- Bizler, himaye, himmet, sadaka değil, herkesle eşit haklara, fırsatlara ve olanaklara sahip, başı dik yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz.
- Hak öznesi yurttaşlar ve toplumsal bir taraf olarak kabul edilmek istiyoruz.
- Kimsenin yardımına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren, kendi kendine yeterli bağımsız bireyler olmak istiyoruz.
- Engellilere, kadınlara, çocuklara, LBGTİ bireylere yönelen ayrımcılık, dışlama, şiddet, taciz ve istismarın sona erdirilmesini istiyoruz.
- Salgın hastalıklar, beslenme yetersizliği, akraba evliliği, iş ve trafik faciaları, savaş ve terör gibi sakatlık kaynaklarının kurutulmasını istiyoruz.
- Dünya Sağlık Örgütünün ICF standartlarına uygun yeni bir Sağlık Kurulu Raporları Yönetmeliği istiyoruz.
- İlaç, Ortez, protez ve yardımcı araç-gereçlerin ücretlerinin tamamının devletçe karşılanmasını istiyoruz.
- Üretim süreçlerinde verimli ve etkin olarak yer almak istiyoruz.
- Nitelikli, işlevsel ve erişilebilir bir eğitim istiyoruz.
- Engellilerin üniversiteye giriş sınavlarına istedikleri illerde ve özel cihazlarıyla girmelerinin sağlanmasını istiyoruz.
- Haklara, hizmetlere ve bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
- Herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, toplu taşım araçları, ürünler ve yaşanabilir bir ülke istiyoruz.
- Toplumsal yaşamda, bilimde sanatta ve siyasette etkin olarak yer almak istiyoruz.
- Temsil organlarında sadece engelli sorunları için değil ülke ve dünya sorunlarının çözümüne katkı sunabileceğimiz için de yer almak istiyoruz.
- Her şeyden ücretsiz ve indirimli yararlanmak değil, sakatlıktan kaynaklı ilave giderlerimizi karşılayacak düzeli bir engelli aylığı almak istiyoruz.
- Tüm yurttaşlara, ücretsiz bakım hizmeti sunulabilmesi için bir an önce bakım sigortasının kurulmasını istiyoruz.
- Nesnel, adil ve etkili bir sosyal yardım sistemi istiyoruz.
- Sağlığımızı ve geleceğimizi tehdit eden nükleer santrallerin olmadığı, yaşam kaynaklarının tahrip edilmediği ve kirletilmediği bir doğal çevre istiyoruz.
- Engelli aylığı ve evde bakım ödeneği gibi sosyal haklarla ilgili kriterlerde engellinin bir birey olarak görülmesini istiyoruz.