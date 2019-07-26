Engelliler parkına cami planı iptal edildi

Kartal’da fiziksel engellilerin kullanması için park olarak düzenlenen sahildeki alana cami projesi mahkeme tarafından iptal edildi.

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasından önce onayladığı son imar planı değişikliklerinden biri Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki 2511 ada 321 parselde olmuştu.

Parselde yapılan plan değişikliğine karşı eski CHP'li meclis üyeleri Hakkı Sağlam, Özgür Aydın ve İbrahim Doğan tarafından iptal davası açılmıştı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul 12. İdare Mahkemesi iptal davasını 18 Temmuz 2019 tarihinde karara bağladı. Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda yaklaşık 7 bin metrekarelik parselin mevcut planlarda, ‘kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı' olarak belirlendiği, mevcut durumda da fiziksel engeliler için park ve yeşil alan olarak kullanıldığı belirtildi. Alanda doğal bitki örtüsü ile sık dokuda yetişkin ağaçlar bulunduğu vurgulandı. İBB tarafından gerçekleştirilen 24 Ağustos 2017 tarihli plan değişikliği ile daha önce parsele verilen ‘fiziksel engelliler parkı' işlevinin ‘ibadet alanı' olarak değiştirildiği kaydedildi.

120 METRE MESAFEDE CAMİ VAR

İbadet alanı olarak düzenlenen alanın yakınında Kahramanlar Camisi'nin bulunduğu, 2013 tarihli Kartal Güneyi imar planında başka bir noktada daha ibadet alanı önerisi yapıldığı ifade edildi.

MAHKEME OYBİRLİĞİ İLE İPTAL ETTİ

Bilirkişi raporunu esas alan mahkeme de hali hazırda yeşil alan ve park olarak kullanılan, fiziksel engelliler alanı olarak ayrılmış ve dava konusu plan değişikliği ile ibadet alanı olarak düzenlenen parselin yakın mesafesinde 2 adet daha ibadet alanı bulunduğuna dikkat çekti.

Kararda “Bu bakımdan yapılan işlemde kamu yararı bulunmadığı gibi plan değişikliğinin mevcutta yer alan yeşil alan ve fiziksel engelliler alanının kaldırılması sonucunu doğuracağı, idarece başka bir yerden aynı mahiyette bir alan düzenlemesi yapılmadığı da göz önüne alındığında dava konusu plan değişikliğinin planlama ilke ve tekniklerine, kamu yararına ve mevzuat ile getirilen düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Mahkeme 18 Temmuz 2019 tarihinde plan değişikliğini oybirliği ile iptal etti.