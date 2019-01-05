Enflasyonu düşük göstermek için: Endekste olmayan BİM ve A101 ürünleri sepete girmiş!

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) üst düzey bir yetkili, enflasyonu düşürmek için zincirleme endekste yer almayan BİM ve A101 marketlerinden ürünlerin enflasyon sepetine dahil edildiğini öne sürdü.

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamlarına göre, tüketici fiyatları bir ayda yüzde 0.40 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 20.30’a geriledi.

Yeniçağ’dan Ahmet Takan’ın bugünkü köşesinde "TÜİK, enflasyonu böyle düşürüyormuş" başlıklı yazısında yer alan ifadelere göre, ismini vermek istemeyen TÜİK’ten üst düzey bir bürokrat, enflasyonda yeterli düşüş görülmediği için 26 Aralık’ta gelen talimatla, fiyatı düşen veya çok tüketilen bazı ürünlerin fiyatlarının tekrar derlendiğini ve bu fiyatların dikkate alındığını iddia etti.

Yetkiliye göre bu şekilde enflasyonda yaklaşık yüzde 2 oranında düşüş sağlandı.

Tüketici fiyatları endeksi bir önceki ay yüzde 21.62 düzeyindeydi.

BİM VE A101'DEKİ ÜRÜNLER SEPETE EKLENMİŞ!

TÜİK yetkilisi, BİM ve A101’le ilgili talimatın da kendilerine ekim ayında geldiğini öne sürdü. Yetkili, bu talimata göre, bazı ilçelerdeki BİM ve A101’lerden, enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin fiyatlarının toplandığını iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20 Eylül’de açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı"nda tüketici enflasyon hedefi bu yılın sonu için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9 olarak açıklanmıştı.

TÜİK YÖNETİCİSİ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Kasım ayında tüketici fiyatları bir ayda yüzde 1.44 düşmüş, yıllık tüketici enflasyonu da bir ayda yüzde 25.4’ten yüzde 21.62’ye gerilemişti.

Son olarak TÜİK’te enflasyon rakamlarını açıklayan birimin başındaki başkan yardımcısı Enver Taştı görevden alınmıştı. Taştı’nın görevine 3 Ekim’de aylık yüzde 6.3 olarak açıklanan eylül enflasyonundan sonra son verilmişti.