Enflasyon tahmini yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseldi

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya, 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 13,4'ten 23,5'e revize ettiklerini duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yıl sonu enflasyon raporunda 2018 için enflasyon tahmininin yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseltildiğini duyurdu.

Çetinkaya, 2018 varsayımında 4,1 puanının ithal fiyatları 3,8 puanının gıda fiyatlarından geldiğini açıkladı.

2019 TAHMİNİ YÜZDE 15,2

2019 sonu içinse enflasyon yüzde 10'dan yüzde 15,2'ye güncellendi. Enflasyonun 2020 yılında ise yüzde 9,3'e ineceği öngörüldü.

Bu arada son enflasyon raporunda 2018 için; gıda fiyat enflasyonu varsayımı yüzde 13'ten yüzde 29,5'e ve petrol varil fiyatları varsayımı 73 dolardan 75 dolara yükseltildi.

ALBAYRAK'IN AÇIKLADIĞI TAHMİNDE YÜZDE 20,8'Dİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 20 Eylül'de açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enflasyon tahminleri 2018 için yüzde 20,8, 2019 için yüzde 15,9, 2020 için yüzde 9,8 ve 2021 için yüzde 6,0 olarak yer almıştı.

Murat Çetinkaya, açıklamasında "Küresel ekonomideki yavaşlama gelişen ülkelerden kaynaklandı. Gelişmiş ülke ekonomileri daha olumlu bir görünüm sergiledi" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya "Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir" diye konuştu.

ÜCRETLERE ZAM SINIRLI OLACAK

Merkez Bankası'nın Temmuz ayında açıkladığı enflasyon raporunda enflasyonun düşürülmesi için reel ücretlerin azaltılması isteniyordu.

Çetinkaya'nın açıklamalarında 2019 başında kamu emekçilere yapılacak ücret artışı ve asgari ücret artışının özel sektör üst sınır olacağı, yüzde 20'ler civarındaki enflasyonun ardından yüzde 5'ler civarındaki ücret artışlarıyla 15 puandan fazla reel ücret gerilemesinin ima edildiği görülüyor.

ÜRETİM ARTIŞI DA ÜRETİM KAYBI DA YOKSULLAŞMA YARATIYOR

Eylül ayında fiyatlarda rekor düzeyde artışlar görülmüştü. AKP iktidarı döneminde üretimin ithalat bağımlılığının önemli ölçüde artmış olması sebebiyle, ihracat yapmak için de yüksek düzeyde ithalat yapılıyor.

İthalatın dörtte üçü hammadde ve ara malı ithalatından oluşuyor. Sanayi altyapısının uğradığı dönüşün sebebiyle ihracat da "zenginlik" yaratmıyor.