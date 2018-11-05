Enflasyon rekor kırdı, Berat Albayrak'tan 'demiştik zaten' açıklaması geldi

Enflasyon 2003'ten bu yana en yüksek düzeye çıkarken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'demiştik zaten' açıklaması geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 25.24'e yükselerek 2003'ten bu yana en yüksek düzeye ulaşmasına ilişkin konuştu.

Bakan Albayrak, A Haber-A Para ortak yayında yaptığı açıklamada, "Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül'de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük" dedi.

"Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi. Bu şekilde düşeceğini görüyorduk" diyen Albayrak, "2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Giyim, beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalayacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Albayrak, "Bu bir gönüllük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz, 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen haftasonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak" diye konuştu.