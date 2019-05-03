Enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı resmi enflasyon rakamı açıklandı. Nisan ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,69, yıllık yüzde 19,50 arttı. Açıklanan verilere göre yıllık bazda en fazla artış yüzde 32 ile gıda fiyatlarında yaşandı. Sene başında asgari ücret 2020 lira olarak belirlenirken, bu ücret kısa sürede açlık sınırının altında kalmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon TÜFE'de yüzde 1,69 artış kaydederken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,98 arttı.

Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 19,50 olurken, yurt içi ÜFE yüzde 30,12 arttı.

AYLIK BAZDA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE TÜTÜNDE

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle nisan ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış gerçekleşti.

GIDA FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 32 ARTTI

TÜFE'de yıllık bazda en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47, sağlık yüzde 19,75 ve lokanta ve oteller yüzde 19,58 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.