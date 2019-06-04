Enflasyon milyonlarca memur ve emeklinin maaşını yuttu

Enflasyon 3,2 milyon memur ile 1,9 milyon memur emeklisinin maaş zamlarını yuttu. Enflasyon farkıysa Temmuz'da ödenecek.

Memur-Sen’in altına imza attığı memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 4 toplu sözleşme zammı, enflasyonun altında kaldı. 5 aylık enflasyona göre yüzde 1 oranında enflasyon farkı oluştu.

Memur ve emekli devletten alacaklı hale geldi. Ancak yine toplu sözleşme gereği çalışanlar ve emekliler farkı almak için Temmuz'a kadar beklemek zorunda kalacak. Memurun aylık kaybı telafi edilmeyecek.

ÜCRET ZAMLARI ERİDİ

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile 3,2 milyon memur ile 1,9 milyon memur emeklisinin ücret zamlarındaki erime de açığa çıktı.

Memur-Sen bu yıl için yüzde 4+5’lik toplu sözleşme zammına imza atmıştı. Aralık ayına göre enflasyondaki değişim yüzde 4,99 oldu.

Böylece 5 aylık enflasyon, yüzde 4’lük maaş zamlarını da aştı. Çalışan ve emekliler enflasyon farkını ancak Temmuz'da alabilecek.

KİM NE KADAR ALACAK?

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Zengin "ramazan ayında tüketici enflasyonunun düşürülmüş olmasının oldukça manidar olduğunu" söyledi.

İlk 5 ayda harcama grubunun 4’te 1’ine karşılık gelen gıda ve alkolsüz içecek harcamalarındaki artışın yüzde 10.23 olmasının da ayrıca düşündürücü olduğunu dile getiren Zengin, “Çünkü bu oran memur ve emeklinin mutfak enflasyonudur. Mutfak enflasyonunun yıllık oranı ise yüzde 28,44 olarak ve yıllık en fazla artış gösterilen grup olarak açıklanmasına rağmen Mayıs ayında ve ramazan olmasına rağmen yüzde 1,18 düşüş gösterilmesi TÜİK’in enflasyon hesaplamada vejetaryen mevsimini başlattığını gösteriyor. TÜİK’in açıkladığı ısmarlama oranlar bile memur ve emekli için mutfaktaki yangının büyümeye devam ettiğini gösteriyor” dedi.

"Memur ve emeklilerin bir bayrama daha buruk girdiklerine" işaret eden Zengin, bazı unvanlardaki memurların kayıplarını (aile ve çocuk yardımı hariç) şöyle sıraladı:

– 12/1 derece ve kadrodaki hizmetlinin Ocak ayında aylığındaki 113,81 TL’lik artışa karşın Mayıs ayı enflasyon kaybı 157,22 TL oldu. Hizmetli 43,40 TL alacaklı hale geldi.

– 9/1 derece ve kadrodaki memurun aylığında Mayıs'taki erime miktarı 168,48 TL, enflasyon alacağı 46,51 TL.

– 7/1 derece ve kadrodaki öğretmenin aylığında Mayıs'taki erime miktarı 191,07 TL, enflasyon alacağı 52,75 TL.

– 8/3 derece ve kadrodaki pratisyen doktorun aylığında Mayıs'taki erime 275,54 TL, enflasyon alacağı 76,07 TL.