Enflasyon marketlere dokunmadı: Satış düşse de ciro arttı

Döviz kurlarının kontrolden çıkmasıyla zirve yapan süpermarket enflasyonu, satış adetlerini düşürdü. Ancak, cirolar artmaya devam etti.

Perakende sektöründe temel tüketim ihtiyaçlarından oluşan hızlı tüketim ürünleri market raflarında yüzde 42'lik enflasyonu görürken, pazar zamlarla büyüdü.

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre temizlik ürünlerinden temel gıda ve kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir segmentten oluşan hızlı tüketim ürünleri 2018'de toplamda yüzde 14'lük ciro artışı yakalarken, satış adetleri ise bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüyebildi.

Kur krizinin ardından süpermarket raflarında, kağıt ürünleri yüzde 42.3, temizlik ürünleri yüzde 42, süt ürünleri ise yüzde 33.7'lik enflasyon rakamları ile rekora koşan ilk 3 kategori oldu.

YÜZDE 91 FİYAT HASSASİYETİYLE HAREKET EDİYOR

Nielsen tarafından yayınlanan 2018 yılı ‘Hızlı Tüketim Ürünleri Pazarı' raporu, fiyat artışları ile birlikte alışveriş trendlerini de ortaya koydu. Rapora göre, Türk tüketicisinin yüzde 91'i fiyat hassasiyeti ile hareket ediyor.

Fiyat artışları ile birlikte tüketicilerin yüzde 55'i sadece ihtiyacı olan ürünleri satın alırken, her 10 tüketiciden 3'ü indirim zamanı alışveriş yapıyor.

Alışverişlerde fiyat odaklı trendlerle birlikte geçen yıl zamlarla gündeme gelen kağıt ürünleri yüzde 3, ev temizlik ürünleri yüzde 2, yağ ürünlerinde ise yüzde 5'lik satış kayıpları yaşandı. Bu küçülmeye rağmen, fiyat artışlarının etkisi ile tüm kategorilerde ciro artışı yaşandı.

ALKOL VE SİGARA ZAMMI ENFLASYONUN ALTINDA

Öte yandan yüksek vergi oranlarına rağmen alkol ve sigaradaki enflasyon ortalamanın altında kaldı. Rapora göre Ağustos 2018'de bir önceki yıla oranla sigarada süpermarket enflasyonu yüzde 0.7'de kalırken, alkolde bu oran yüzde 24.2 oldu.

Gıda ve alkol haricindeki toplam hızlı tüketim ürünlerindeki enflasyon ise yüzde 29.3 olarak gerçekleşti.

İNDİRİM MARKETİ SAYISINDA ARTIŞ

Tüm dünyada, izlenen global trendler küçük formatlı marketlerle indirim marketlerindeki çıkışa işaret ediyor. Bu segmentteki market ciroları yüzde 12 artarken, süpermarket ve hipermarket ciroları yüzde 3.8, bakkal gibi geleneksel kanalların cirosu ise yüzde 1.9 arttı.

Son iki yılda Türkiye'de indirim marketi sayısı yüzde 34, ulusal zincirler yüzde 3, yerel zincirler ise market sayısını yüzde 6 arttırdı.