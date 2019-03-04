Türkiye Komünist Partisi, Şubat ayı enflasyon rakamlarına ve kısa süre önce açıklanan 'En zengin 100 Türk' listesine ilişkin bir açıklama yaparken, 'Halk enflasyon, işsizlik yoksulluk altında inim inim inlerken patronların sırça köşklerinde keyif sürdüğü bir düzene mahkûm değiliz. Türkiye Komünist Partisi bu yalanla mücadele etmeye, bu çarpık düzeni değiştirmek için örgütlenmeye devam ediyor. Halkın seçeneği güçleniyor' dedi.

Şubat ayında açıklanan enflasyon verileri sonrası Türkiye Komünist Partisi (TKP) bir açıklama yayımladı.

Kısa süre önce açıklanan "En zengin Türkler" listesine de atıf yapan TKP, "Bir yanda patlıcan kuyruğu diğer yanda servetinin sadece bir kısmını bilebildiğimiz dolar milyarderleri. Halkın bu çarpık düzene mahkûm olduğu, bunun değişmez bir kural olduğu ise büyük bir yalan" dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Enflasyon açıklandı:

Bir yanda patlıcan kuyruğu diğer yanda dolar milyarderleri

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Fiyatlar artmaya devam ediyor.

Üstelik bu artış, AKP’nin sene başında enflasyon sepetinde hesaplamayı aşağıya çekecek kimi oynamalar yapmış olmasına rağmen sürüyor.

Gıda ürünlerinde artış yüzde 29. Ulaşımda yüzde 21, ev eşyaları yüzde 26 zamlanmış. Halk, elektrik ve gaza bir önceki yıla göre yüzde 47 daha fazla ödüyor.

Erdoğan ise başka havada, memleketi Rize’de herkesin gözünün içine baka baka enflasyonu yüzde 6’ya düşüreceğini ileri sürüyor. Seçim vaadi bol keseden nasıl olsa. Erdoğan’a yetecek olan seçime kadar birkaç puanlık yıllık düşüşle durumu idare etmek.

Oysa hayat pahalılığı halkın canını yakmaya devam ediyor. Tersi de var. İki gün önce açıklanan 2018 yılının “En zengin 100 kişi” listesindeki patronlar 2018 yılında da servetlerine servet katmaya devam etti. Enflasyon onların semtine uğramıyor, yükseğinde de düşüğünde de kasalarını doldurmaya devam ediyorlar. Listeyi açıklayan ekonomi dergisi, bu patronlar için zorlu ortama karşı iyi direnç gösterdiklerini, kendilerine yeni iş alanları açtıklarını ve bu zorlu dönemde kazanmaya devam ettiklerini ifade ediyor.

Bir yanda patlıcan kuyruğu diğer yanda servetinin sadece bir kısmını bilebildiğimiz dolar milyarderleri.

Halkın bu çarpık düzene mahkûm olduğu, bunun değişmez bir kural olduğu ise büyük bir yalan.

Halk enflasyon, işsizlik yoksulluk altında inim inim inlerken patronların sırça köşklerinde keyif sürdüğü bir düzene mahkûm değiliz.

Türkiye Komünist Partisi bu yalanla mücadele etmeye, bu çarpık düzeni değiştirmek için örgütlenmeye devam ediyor.

Halkın seçeneği güçleniyor.

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