Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan İran yaptırımlarına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran yaptırımlarıyla ilgili olarak 'Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek' ifadelerini kullandı. Dönmez, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da yanıt verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek" dedi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Dönmez, İran'la ilgili şunları söyledi:

"İran bizim sınır komşumuz. Doğalgaz ve petrolü oradan alıyoruz. İran ile 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var. TÜPRAŞ ham petrol ithal ediyor. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. ABD yönetimi 6 ay sonunda tekrar bir durum değerlendirmesi yapıp karar verecek."

ÇİPRAS'A YANIT

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın açıklamasına da yanıt veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih gemisi son derece modern ekipmanlarla donatıldı. An itibariyle 3585 metrelik bir derinliğe ulaştık. Hedefimiz 5500 metreye ulaşmak. İnşallah orada petrol veya gaz rezervine rastlarız. Kimsenin kaynağında gözümüz yok, bize müdahale edilmesin. Çipras'ın açıklaması için ise şunu söyleyeyim, oldu bittiye getirilmesin. Gerilimin yükselmesini istemiyoruz. Kendi alanımızda çalışmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Rum kesiminde itilaflı bir durum var. Türkiye ve KKTC'nin haklarını savunacağız."