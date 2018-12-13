Enerji İş Başkanı'ndan Türk-İş Başkanı için suç duyurusu: Fransa'da olanları burada da yaparız demek istemiştir

Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında asgari ücret ve Fransa'daki gösterilere dair açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Altunsoy, Atalay'ın şikayete konu sözleriyle hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit ettiğini savunup 'Fransa'da olanları burada da yaparız demek istemiştir' iddiasında bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, asgari ücrete ilişkin açıklama yaparken Fransa'daki gösterilere atıfta bulunmasına ilişkin sözleri suç duyurusuna konu oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunan Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Enerji İş Sendikası Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay'ın şikayete konu sözleri ile hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit ettiğini savunarak, "Fransa'da olanları burada da yaparız demek istemiştir" iddiasında bulundu.

Avukat Burak Bayar ve bazı sendikacılar ile bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Altunsoy, suç duyurusu dilekçesini savcılığa verdikten sonra adliyenin önünde bir basın açıklaması yaptı.

'ATALAY HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ'

Atalay'ın 7 Aralık 2018'de bir açıklama yaptığını, bu açıklamanın basında ve sosyal medyada çokça tepki çektiğini savunan Altunsoy şunları söyledi:

"Ergün Atalay bir genel başkana yakışmayacak talihsizlikte açıklamalarda bulunmuştur. 'Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa'da gitmediğini. Atalay, 'Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize bağlı' demiştir.

Atalay, uluslararası terör baronlarının ve radikal örgütlerin fonladığı bu teröristleri örnek göstererek, ülkemizin uluslararası bir ekonomik operasyona maruz kaldığı şu günlerde ve yerel seçimlere aylar kala hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit etmiş, 'Bize bağlı' diyerek talepler karşılanmazsa Fransa'da olanları burada yaparız demek istemiştir."

'SUÇ İŞLEDİĞİ KANAATİNDEYİZ'

Altunsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkça 'terör eylemi' olarak tanımladığı Fransa'daki olayları örnek gösteren Atalay'ın, TCK'nın 216 — 215 ve 214. maddelerine göre suç işlediği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Avukat Bayar da, Atalay'ın söz konusu açıklaması nedeni ile hakkında, ‘Suç işlemeye tahrik', ‘Suçu ve suçluyu övme', ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile ‘Kanunlara uymamaya tahrik'ten suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.