Enerji Bakanı'ndan İran açıklaması: Meşru bir ticaret yapıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, 'tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz' açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran ile ticaretin Türkiye'nin arz güvenliği için önemli olduğunu söylerken, bu ticaretin uzun vadeli kontratlara bağlı olduğunu belirtti.

Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili olarak, "tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz" dedi.

Dönmez, Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmasıyla ilgili, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak" diye konuştu.

Fatih Dönmez, nükleer santralde, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Trakya'da olacağını kaydetti. Dönmez, "Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız" dedi.