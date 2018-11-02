Enerji Bakanı: Türkiye, İran ambargosundan muaf olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf olacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran'a yönelik ABD yaptırımlarından muaf olacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran ambargosundan 8 ülkenin muaf tutulacağını ve bu ülkelerin Pazartesi günü açıklanacağını duyurmuştu. Pompeo'nun açıklamasının ardından konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'den kendilerine Türkiye'nin İran ambargosundan muaf tutulacağı bilgisinin geldiğini belirtti. Dönmez "Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

Sekiz ülkenin İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulacağı belirtilirken, bu ülkelerden dördünün Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore olduğu açıklanmıştı.