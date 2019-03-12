En tehlikeli seçim şovu: Erdoğan Gebze-Halkalı hattını açtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılara karşın Gebze-Halkalı demiryolu hattının açılışını yaptı. Erdoğan Kartal’daki açılışın ardından Kartal’dan Maltepe durağına kadar banliyö treninin test sürüşünü gerçekleştirdi.
Gebze-Halkalı demiryolu hattı, henüz önemli eksiklikleri bulunduğu ve hazır olması için daha aylara ihtiyaç olduğuna dair uyarılara karşın bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.
Kartal’daki istasyonda yapılan açılış törenine AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. Açılış törenin ardından Erdoğan, Kartal’dan Maltepe durağına kadar banliyö treninin makinist koltuğunda test sürüşünü yaptı.
Erdoğan Kartal’da düzenlenen törende yaptığı konuşmada “Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye ulaştırmış oluyoruz” dedi. Erdoğan “Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır” diye konuştu.
Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:
- "Taksim-4.Levent arasındaki metroyu kurmaya başladık. İlk metro hattını 2000 yılında hizmete aldık. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500, sonra 1100 kilometreye ulaşmaktır. Bu kardeşiniz 4,5 yıl ülkenin Cumhurbaşkanı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, ilçelerde de tüm belediye başkanlarıyla el ele vereceğiz ve İstanbul'u farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız.
- 1994'te İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldum. O zaman Kartal'ın durumu neydi? Çöp, çukur, çamur var mıydı? Sokak aralarında asfalt var mıydı, parke vs. var mıydı? Kartal'ı bugünkü haline o gün getirdik. Bu hızlı gidişi maalesef devam ettiremedik.
- Bay Kemal sen yalan söyledikçe biz paraları alacağız. CHP'li milletvekilleri garibime 5'er bin lira maaşlarından veriyorlarmış. Yardım sandığı, bu ödemeleri yapmaları için. Yalan söyleme de bu duruma düşme. Siyasette dürüstlük önemli, dürüst ol.
- Bu hattın bir diğer özelliği de demir ipekyolunu bu hat oluşturuyor. Londra'dan gelen Pekin'e gidecek. Bu hatla birlikte YHT'ler Pendik'i son durak kullanmayacak, Halkalı'ya kadar devam edecek. Marmaray 1860'lardan beri hayal olmasına rağmen kimse somut adım atmamıştı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından temelini 2004 yılında attığımız Marmaray'ı 2009'da bitirmeyi amaçladık. İnşaat sırasında çıkan tarihi eserler nedeniyle 2013'e kadar uzadı. Bugün Marmaray'ı daha ileri seviyeye taşımış bulunuyoruz.
- Önümüzde bir mahalli idareler seçimi var. Burada belediye başkanlarını seçeceğiz. Belediye başkanlarının vizyonlarının ne kadar önemli olduğunu bu raylı sistemler tek başına göstermekte önemlidir. Sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehir ödüyor. Biz son 25 yılda 1 asırlık eksikleri gidermenin mücadelesini verdik."