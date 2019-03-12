En tehlikeli seçim şovu: Erdoğan Gebze-Halkalı hattını açtı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, henüz hazır olmadığına dair tüm uyarılara karşın Gebze-Halkalı demiryolu hattının açılışını yaptı. Erdoğan Kartal’daki açılışın ardından Kartal’dan Maltepe durağına kadar banliyö treninin test sürüşünü gerçekleştirdi.

Gebze-Halkalı demiryolu hattı, henüz önemli eksiklikleri bulunduğu ve hazır olması için daha aylara ihtiyaç olduğuna dair uyarılara karşın bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Kartal’daki istasyonda yapılan açılış törenine AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. Açılış törenin ardından Erdoğan, Kartal’dan Maltepe durağına kadar banliyö treninin makinist koltuğunda test sürüşünü yaptı.

Erdoğan Kartal’da düzenlenen törende yaptığı konuşmada “Bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre raylı sistem uzunluğunu 233 kilometreye ulaştırmış oluyoruz” dedi. Erdoğan “Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel dünyanın en eski 2'nci metrosudur. Ancak daha sonraki yöneticiler İstanbul'u ulaşımda bir batağa saplamıştır” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: