En sağlıklı kentler sıralamasında İstanbul sondan ikinci oldu

89 kentin sağlık bakımından karşılaştırılmasında son sırada yer alan üç kent Şanghay, İstanbul ve Casablanca oldu.

Dünya genelinde 89 kentin incelenmesiyle yapılan bir araştırmaya göre İstanbul dünyanın en sağlıklı kentleri sıralamasında sondan ikinci. "Dünyanın en sağlıklı kentleri" listesinde Bursa 72. sırada, İzmir de 83. sırada geliyor.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre kentlerdeki yeşil alanlar, spor tesislerinin kalitesi, hava ve su kirliliği, ortalama ömür beklentisi, obezite oranı, iş-özel hayat dengesi gibi 10 kriterin bir araya getirilmesiyle oluşturulan listede en sağlıklı kent Amsterdam olarak belirlendi. Amsterdam'ı Oslo ve Münih kentleri takip etti.

İSTANBUL'DA YEŞİL ALAN AZ

Listenin son 3 sırasında ise Casablanca, İstanbul ve Şanghay yer aldı.

En sağlıklı kent Amsterdam'ın 10 kriter üzerinden ortalama puanı 6.97 olurken, İstanbul'un ortalaması 3.46'da kaldı. 72. sıradaki Bursa 4.61 puan, 83. sıradaki İzmir 3.79 puan aldı.

İstanbul özellikle yeşil alanların oranı, iş-özel hayat dengesi, elektrikli otomobil şarj etme noktalarının sayısı ve yetişkinlerdeki obezite oranları söz konusu olduğunda düşük puan aldı.

İZMİR VE BURSA İSTANBUL'UN ÖNÜNDE

İzmir ve Bursa'nın İstanbul'dan farkı ise yeşil alanlar kriterinde daha yüksek puan almaları.

Bursa yeşil alanları için 8.28, İzmir 4.9 puan aldı. İstanbul'un yeşil alanlar kriterindeki puanı ise 1.32 oldu.