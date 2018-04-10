En fazla AB vatandaşlığı alan ülkeler arasında Türkiye 5. sırada

AB İstatistik Kurumu 'Eurostat'ın yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye, 2016 yılında 28 ülke arasından 5. sırada yer buldu. 5. sıraya gerileyen Türkiye, yerini Hindistan'a bıraktı.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu ''Eurostat''ın yaptığı bir araştırmaya göre 2016 yılında Avrupa ülkelerinin vatandaşlık hakkı tanıdığı yabancılar arasında Fas birinci, Arnavutlar ikinci, Hintliler ise üçüncü sırada yer aldı.

2012-2016 yılları arasında üçüncü sırada yer alan Türkiye, 2016 yılında 28 ülke arasından 5. sıraya gerilerken yerini Hindistan'a bıraktı.

AB vatandaşlığına geçen Türkiye vatandaşının yüzde 49.6'sının ilk tercihi Almanya oldu. Almanya'yı Fransa, İngiltere ve Hollanda takip etti. 2012 yılında 55 bin 922 Türkiye vatandaşı, AB vatandaşlığına geçerken bu sayı 2016'da 32 bin 821'e düştü.

Eurostat'ın 2016 raporlarına göre, Faslıların büyük ölçüde tercih ettikleri ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika oldu.

Hintliler yüzde 60 oranında İngiltereyi tercih ederken Arnavutlara en çok vatandaşık veren ülkelerin başında İtalya ve Yunanistan geliyor. Avrupa Birliği ülkeleri 2016 yılında yaklaşık bir milyon kişiye vatandaşlık verdi.