En çok onlar kazanıyor: Müteahhitler dünyada ikinci sırada

Türkiye Müteahhitler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin 'Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi' listesinde 44 firmayla ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan açıklamaya göre, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'nin "Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi" listesinde, Türkiye 44 firmayla ikinci sırada yer aldı.

Müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alınarak yayımlanan verilere göre, 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yüzde 1'lik artışla 482,4 milyar dolardan 487,3 milyar dolara çıktı. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlerinin Orta Doğu'daki gelirleri yüzde 9,7'den yüzde 10,4'e yükselirken, Asya'da yüzde 4'ten yüzde 2,1'e geriledi. Firmaların pazar payı, Afrika'da fazla değişim göstermeyerek yüzde 5,6 olurken, Avrupa'da ise sınırlı artışla yüzde 7'ye ulaştı.

'YURT DIŞI PAZARI 5,6 MİLYAR DOLAR'

TMB Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin son dönemde yurt dışında yoğunlaştığını söyleyerek, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde yurt dışında toplam 5,6 milyar dolar tutarında 130 proje yapıldığını belirtti.

Yenigün, yurt dışında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar dolar tutarında 9 bin 782 proje gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Yıl sonunda yeni proje tutarında 2018'de yakaladığımız 20 milyar dolar düzeyine tekrar ulaşmayı hedefliyoruz. Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesiyle firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşıyor. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür. Birliğimiz öncülüğünde, 'Türk Müteahhitliği' markasını oluşturarak, uluslararası pazardan aldığımız payın 2030'larda yüzde 7'lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.