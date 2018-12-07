EMO: Yalnızca Sinop değil tüm nükleer projelerinden vazgeçin

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Japonya’nın Sinop Nükleer Santrali Projesi’nden vazgeçmeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaparak, sadece Sinop değil, Türkiye’de kurulmak istenen tüm nükleer santral projelerinden vazgeçilmesini istedi.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Japonya’nın Sinop Nükleer Santrali Projesi’nden vazgeçtiğine dair haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Nükleer santrallerin "tehlikeli, pahalı ve dışa bağımlı olduğuna" işaret edilen açıklamada, Türkiye’nin elektrik enerjisi gereksinimi açısından geçerli hiçbir nedeni olmamasına rağmen bu santrallerin yapılmak istenmesindeki ısrarı anlamanın mümkün olmadığı belirtildi.

Türkiye’de Mersin-Akkuyu, Sinop ve Kırklareli-İğneada’da nükleer enerji santrali kurulmasına yönelik girişimlerin uzun yıllardan beri tüm itirazlara karşın devam ettiği belirtilen açıklamada, yapım aşamasından başlayarak tüm süreçlerindeki güvenlik sorunları nedeniyle nükleer santrallerin giderek pahalılaştığına işaret edildi.

Yıllardır uygulanan yanlış enerji politikaları ve plansızlık nedeniyle bugün elektrikte arz fazlası oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

“Ekim 2018 itibarıyla Türkiye’nin elektrikte kurulu gücü 88 bin 177 MW’a ulaşmıştır. Bu, talebin çok üzerinde bir rakama işaret etmektedir. Dolayısıyla AKP iktidarlarının, artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji santrallerinin zorunlu olduğu yönündeki iddiası da gerçek dışıdır.”

Sinop’ta santralin kurulacağı alanda 650 binden fazla ağacın kesildiği belirtilen açıklamada, Japonya’nın projenin maliyetinin ilk tahminlerin iki katına çıkması nedeniyle çekildiği bilgisinin basına yansıdığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Mali olarak yürütülemeyeceği ortaya çıkan bu santrallerden sadece Sinop değil, Akkuyu ve İğneada nükleer santral projeleri de derhal durdurulmalıdır.

Sürdürülebilir, ucuz, temiz ve güvenli enerji temininin bir kamu görevi olduğu bilinciyle, 'tehlikeli, pahalı ve dışa bağımlı' olan nükleer santral projelerini reddediyoruz. Elektrik Mühendisleri Odası olarak karar vericileri, nükleer santraller yerine güneş ve rüzgar başta olmak üzere ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeye çağırıyoruz."