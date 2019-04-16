Emniyet'ten 'yerel seçim' açıklaması: Sahte belgelerle algı operasyonu...

Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Mart seçimlerine ilişkin, 'Kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir' açıklamasında bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yerel seçimlere ilişkin resmi sitesinden bir açıklama yayımladı.

"Bazı sosyal paylaşım siteleri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimine ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine yönelik kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığı görülmektedir" denilen açıklamada, "Yurtdışından yönlendirilen FETÖ/PDY başta olmak üzere terör örgütü yanlısı hesaplar ile provokatif paylaşım yapan bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen bu girişimlere itibar edilmemesi, söz konusu belgeleri üreten, paylaşan şahıslar hakkında yasal süreç başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.