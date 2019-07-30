Emniyet'te WhatsApp sürgünü iddiası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli 139 polis, kentin farklı ilçelerine dağıtıldı. Sürgünün nedeni 31 Mart seçiminin yenilenmesi kararı sonrası WhatsApp grubunda yazılanlar oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde görevli 139 polis, geçtiğimiz günlerde şehrin farklı ilçelerine dağıtıldı. Bu büyük değişikliğin sebebinin polislerin bir WhatsApp grubunda yaptıkları yazışmalardan kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Gasp Büro Amirliği’nde görevli polislerin yer aldığı bir WhatsApp grubunda, yenilenme kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin yazışmalar yapıldı.

Seçimin yenilenmesini, izinlerin iptal edilmesini eleştiren bazı polislerin, CHP’nin seçim kampanyasında kullandığı, “Her şey çok güzel olacak” cümlesini bu grupta paylaştığı, daha sonra grupta bulunan bir polisin tayininin çıkmasıyla ziyaret ettiği İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a grubu ihbar ettiği iddia edildi. İhbarın ardından Çalışkan’ın da WhatsApp grubunda yer alan 139 polisin görev yerinin değiştirilmesi emrini verdiği öne sürüldü.

Ayrıca bu WhatsApp grubunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın özel yaşamına ilişkin yazışmalarında yapıldığı da ileri sürüldü.

İddialara ilişkin Gasp Büro Amirliği’nden yapılan açıklamada, değişikliğin İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan’ın isteği doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

Polislerin farklı ilçelere dağıtılmasının bir kan değişimi olduğu kaydedilen açıklamada, “WhatsApp yazışmaları gibi bir durum yok. Uzun süredir bir rotasyon yapılmamıştı. Bu bir rotasyon oldu. Daha önceden burda çalışmış kötü bazı niyetli memurlar tarafından bunlar ortaya atılıyor. Daha önceden gasp bürodan bir çok memura soruşturma açıp yolladık. Bu insanlar da boş durmuyor. Enterasan şeyler çıkarmaya çalışıyor. Maalesef enterasan bir toplumuz” denildi.