Emniyet’in istihbaratı: 10 Ekim katliamının firarileri yeni saldırıda bulunabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara’daki gar katliamı ile ilgili halen aranan bazı şüphelilerin Türkiye’ye yönelik yeni saldırılarda bulunabileceğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara’daki gar katliamı ile ilgili halen aranan bazı şüphelilerin Türkiye’ye yönelik yeni saldırılarda bulunabileceğini bildirdi.

Ankara’da 10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı’nda 100 kişinin yaşamını yitirdiği IŞİD’in intihar saldırısına ilişkin davaya bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 sanıkla ilgili mahkumiyet kararı verirken firari 16 sanığın dosyasını ise ayırmıştı. Mahkeme, geçen duruşmada tüm sanıkların örgütsel konumları ve bağlantıları hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na yazı yazmıştı. Emniyet Terörle yazıyı mahkemeye gönderdi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre yazıda firari sanıklardan bazılarıyla ilgili detaylı bilgiler verildi. Yazıda sanıklardan Bayram Yıldız için şöyle dendi: “2018 Mart ayı başlarından Suriye’de bulunduğu bölgeden ayrılarak Irak’a geçtiği, IŞİD terör örgütü için silah ve mühimmat (havan topu, bomba vs.) yaptığı, Irak/Bağdat’ta örgüt tarafından ‘uyuyan hücre’ diye tabir edilen sözde güvenli evde kalıyor olabileceği, IŞİD terör örgütü tarafından ülkemizde ses getiren bir eylem için görev verilmesi durumunda ülkemize gelebileceği şeklinde teyide muhtaç bilgilerin bulunduğu” belirtildi. Firari sanıklardan Kasım Dere için de “IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, çatışmalarda hayatını kaybettiği veya bahse konu örgüt tarafından öldüğü algısı oluşturularak rahat hareket etmesi sağlanıp ülkemize yönelik eylem arayışı içerisinde olabileceği şeklinde istihbari mahiyette bilgiler bulunduğu…”

Bir diğer firari sanık olan Yakup Selağzı için de “İllegal yollardan Suriye’ye geçerek Türkiye’ye karşı intihar eylemi düzenleyebileceği şeklinde istihbari mahiyette bilgiler bulunuyor” ifadesi kullanıldı. Kazakistan doğumlu sanık Walentina Slobodjanjuk’un ise"‘2015 yılı ekim ayı sonlarında veya Kasım ayı içerisinde Suriye’den Türkiye’ye gelerek canlı bomba eylemi gerçekleştirebileceği şeklinde istihbari mahiyette bilgiler bulunduğu" ifade edildi.

Muhammet Zana Alkan için de "Suriye’de faaliyet yürüttüğü muhtemel eylemlerde kullanılabileceği değerlendirilen şahıslar listesinde bulunduğu, çatışmalarda hayatını kaybettiği veya bahse konu örgüt tarafından öldüğü algısı oluşturarak rahat etmesi sağlanıp ülkemize yönelik eylem arayışı içerisinde olabileceği" şeklinde istihbari mahiyette bilgiler bulunduğu belirtildi.