Emniyet raporunda Kaşıkçı cinayetine ilişkin dikkat çeken detaylar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2018 faaliyet raporunda Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ayrıntılara yer verildi. Raporda infaz ekibi içerisinde 'kemikten elde edilen DNA analizi' uzmanının yer alması, kimyasallar ile temizlenen alanların bulunması ve cinayetin ardından 32 posiyon pişmemiş et siparişine dikkat çekiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin detaylara yer verildi.

Raporda, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda iki su kuyusu, bir de doğal gaz ve odunla ateşlenebilen tandır bulunduğu belirtildi. Raporda, çifte ateş ile ısı değeri bin dereceye kadar yükseltilebilen tandırın bu ısı derecesiyle yakılması halinde DNA’ların tamamen yok olacağı vurgulandı.

'KEMİKTEN ELDE EDİLEN DNA ANALİZİ' UZMANI

Olay günü başkonsolosluğa giriş yapan 15 kişilik infaz ekibinin içinde yüksek lisans tezini “Kemikten elde edilen DNA analizi” üzerine yapan Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı 47 yaşındaki Tabip Yarbay Salah Mohammed A. Tubaigy’in bulunduğu belirtildi. Raporda, bu kişinin de çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde DNA olup olmadığını bilebilecek uzmanlığa sahip olduğuna dikkati çekildi.

32 PORSİYON PİŞMEMİŞ ET SİPARİŞİ

Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı’yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, “İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor… Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil.” ifadelerine yer verildi.

Kimyasallarla temizlenmiş alanların planlı cinayetin delillerinin karaltıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkati çekildi.

Bu bilgiler ışığında Kaşıkçı’nın infaz edildikten parçalanmış cesedinin yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.