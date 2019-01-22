'Emniyet Müdürlüğü'nden 40 bin mermi çalındı' iddiası

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün deposundan çalındığı iddia edilen 40.000 tabanca mermisini verdiği yazılı soru önergesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Gökçel önergesinde, konuyla ilgili olarak iki iddianın söz konusu olduğunu belirtti.
İlk olarak bu mermilerin çalındıktan sonra satıldığı iddiasını dile getiren Gökçel, iddialar arasında konunun yetkili birimler tarafından kamuoyundan gizlendiğinin de yer aldığını belirtti. Gökçel ikinci olarak, bu mermilerin Mersin ve Çukurova’da yerel seçimler öncesi karışıklık çıkarmak için kullanılmak üzere dağıtıldığının öne sürüldüğünü söyledi.
Kulaktan kulağa yayıldıkça bu tarz iddiaların halkı paniğe sürükleyebileceğini ve kargaşa yaratabileceğini belirten Gökçel, iddia düzeyinde dahi olsa vatandaşı tedirgin eden söylentilerin derhal açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.
Gökçel’in Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle:
1) Söz konusu iddialar doğru mudur? Vahim iddialara yönelik herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?
2) Mersin Emniyet Teşkilatının envanterine kayıtlı silah ve mühimmat sayısı nedir? Envanterde herhangi bir eksilme söz konusu mudur?
3) Mersin İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere son 5 yıl içinde emniyet teşkilatına ait mühimmatlarda hırsızlık söz konusu olmuş mudur? Bunun illere göre dağılımı nedir?
4) Çalınan/eksilen mühimmatların akıbeti ne olmuştur?
5) Yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ne gibi ek önlemler alınmaktadır?
6) YSK tarafından seçimlere girmesi onaylanmış siyasal partilerin taşınır ve taşınmaz malları ile bu siyasal partiler lehine çalışma yürüten vatandaşların korunmasına yönelik olarak aldığınız ek tedbirler nedir?