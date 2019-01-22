'Emniyet Müdürlüğü'nden 40 bin mermi çalındı' iddiası

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden çalındığı iddia edilen mermileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün deposundan çalındığı iddia edilen 40.000 tabanca mermisini verdiği yazılı soru önergesi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu. Gökçel önergesinde, konuyla ilgili olarak iki iddianın söz konusu olduğunu belirtti.

İlk olarak bu mermilerin çalındıktan sonra satıldığı iddiasını dile getiren Gökçel, iddialar arasında konunun yetkili birimler tarafından kamuoyundan gizlendiğinin de yer aldığını belirtti. Gökçel ikinci olarak, bu mermilerin Mersin ve Çukurova’da yerel seçimler öncesi karışıklık çıkarmak için kullanılmak üzere dağıtıldığının öne sürüldüğünü söyledi.

Kulaktan kulağa yayıldıkça bu tarz iddiaların halkı paniğe sürükleyebileceğini ve kargaşa yaratabileceğini belirten Gökçel, iddia düzeyinde dahi olsa vatandaşı tedirgin eden söylentilerin derhal açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Gökçel’in Soylu'ya yönelttiği sorular şöyle: