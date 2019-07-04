Emniyet: Küçükçekmece’deki olaylarla ilgili 116 kişiye işlem yapıldı

Geçen cumartesi günü Küçükçekmece’de bir çocuğun taciz edildiği iddiasıyla başlayan ve Suriyelilere linç girişimine dönüşen olaylarla ilgili 116 kişiye işlem yapıldığı açıklandı.

İstanbul Küçükçekmece’de geçen cumartesi günü bir çocuğun taciz edildiği iddiasıyla başlayan ve Suriyelilere yönelik linç girişimine dönüşen olaylarla ilgili 116 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", “toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet” ve “mala zarar verme” suçlarından toplam 116 kişiye işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyetin açıklamasına göre adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'üne “adli kontrol” uygulaması verilerek yurtdışı çıkış yasağı konuldu, yabancı uyruklu 15 kişiyse sınır dışı edildi.

