Emniyet Genel Müdürü'nden 'yılbaşı' açıklaması

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 'Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar' ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar" dedi.

Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılbaşını farklı illerde görev başında olan güvenlik görevlileriyle geçireceklerini aktardı.

Yılbaşında, "gerekli tüm önemlerin alınacağını" savunan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bütün emniyet müdürlerimiz yılbaşında, vatandaşlarımızın huzuru için başta eğlence mekanları olmak üzere sosyal alanlarda tedbirleri hem en üst düzeyde alacaklar hem de denetimlerini yapacaklar. Daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ülke için bütün vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum. Bu geceyi organize edenlere çok teşekkür ediyoruz."